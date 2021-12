Kim Kardashian presume CADERAS PERFECTAS, ¿abusó del Photoshop?

La socialité Kim Kardashian, quien es uno de los iconos de la moda y belleza a nivel mundial, además de ser conocida por marcar uno de los estándares de belleza más importantes de los últimos años, se está despidiendo del 2021 y para ello publicó varias fotografías que demuestran que a sus 41 años su figura sigue perfecta.

Sin embargo, tras la publicación se abrió de nueva cuenta el debate sobre si de verdad la ex de Kanye West realmente luce así o si abusó del Photoshop, hecho del que ha sido acusada en reiteradas ocasiones.

Y es que en una de sus fotos modelando ropa interior de su marca SKIMS, Kim fue señalada por lucir una silueta imposible, ya que en la imagen la madre de cuatro pequeños presume unas caderas perfectas que resaltan su mini cintura. Asimismo, la miembro del clan Kardashian destacó por un espectacular abdomen plano.

(Foto: @kimkardashian)

Esta no es la primera vez que a la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" abusa del Photoshop durante una sesión de fotos de su marca, pues hace unos meses Kim fue objeto de burlas y críticas por fomentar una figura imposible gracias a los programas de edición.

Durante una sesión de fotos, la influencer y ahora abogada, deslizó su mano sobre las curvas de su cuerpo; sin embargo, al ser publicado el video en las cuentas oficiales de SKIMS, nadie dejó pasar que cuando Kim recorre su cintura, su dedo se deforma. Esta prueba bastó para los que critican a la familia Kardashian-Jenner por ser "falsas".

(Foto: @kenziebrenna)

Y es que frecuentemente alguna de las cinco hermanas se ve sometida al escrutinio público por alterar sus cuerpos con programas de edición e incluso filtros de redes sociales.

Recientemente Khloé Kardashian fue duramente criticada por una publicación en Instagram en la que luce irreconocible y con el rostro más delgado y perfecto que nunca.

(Foto: @khloekardashian)

