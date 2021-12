Yalitza Aparicio; así fue el día que le copió el look a Kim Kardashian

La actriz Yalitza Aparicio se ha convertido en una de las más solicitadas para las portadas de revista, algo que comparte con la estounidense Kim Kardashian, y ahora que esl año está por terminar, recordaremos el día en que la originaria de Oaxaca copió el look de la famosa socialité y empresaria.

El éxito de Aparicio, de 28 años, luego de su actuación en la película "Roma", sigue en ascenso. La actriz a trabajado en importantes proyectos para decenas de publicaciones, con las que se ha posicionado en las redes como un referente de moda y estilo.

La también modelo, quién el pasado 11 de diciembre celebró su cumpleaños con una modesta fiesta en su natal Tlaxiaco, Oaxaca, ha recibido muchas críticas por su tono de piel, razón por la que se ha unido a una gran cantidad de campañas en contra de la discriminación, y nunca ha dejado de mostrar lo orgullosa que está de sus raíces indígenas.

Los looks de cuero y piel de Kim Kardashain

Por su parte, Kardashian, de 41 años, ganó fama junto a sus hermanas Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie en el reality show que mostró su vida familiar, "Keeping Up with the Kardashians", convirténdo a todas las mujeres del clan en un referente del mundo fashionista.

Kim Kardashian impone moda con sus looks de cuero. Foto: Especial

Uno de los looks que Kim ha sabido llevar con mayor estilo son los de piel, cuero o látex, creando así una imagen muy sensual, pero también siendo un ícono de este tipo de outfits, pues nadie puede negar que los luce con muco porte y como toda una modelo de revista.

Yalitza Aparicio posa al estilo de Kim Kardashian

Fue en frebrero de este año cuando la actriz mexicana dio a conocer en su cuenta de Instagram una colaboración con la revista King Kong Magazine, publicación que fue edición limitada, y con la que Yalitza causó gran impactó entre sus fans por su outfit y su imagén más arriesgada y sofisticada.

"Siempre hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada oportunidad que se te presenta para aprender de personas tan maravillosas", fue el mensaje con el que Aparicio acompañó la publicación para dar a conocer la colaboración con la revista de arte.

Yalitza apareció en la revista n febrero de este año. Foto: Especial

Para el proyecto, la originaria de Oaxaca, de 28 años, fue fotografiada por la artista Tania Franco Klein. En la imagen que mezcla los colores negro y café, se puede ver a Yalitza, quien recientemente debutó como actriz de teatro, luciendo un traje de cuero en tono tabaco, con su característica melena castaña oscuro y sus pies deslcalzos.

"Nos colamos en una escena íntima de seductores caramelos mezclados sobre alfombra, madera, cuero y calor", explican en el sitio de la conocida publicación, y agregó en su sitio web: "En Yalitza Aparicio, vemos la dualidad de los mexicanos en los Estados Unidos".

Por su parte, Klein también compartió en su cuenta de Instagram la portada y escribió: “Fotografié a la hermosa Yalitza Aparicio para una revista de publicación muy especial. Con el equipo de mis sueños”.

