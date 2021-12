¡Lo logró! Kim Kardashian aprueba examen para convertirse en abogada

Kim Kardashian es una reconocida socialité y empresaria, aunque gracias a su más reciente éxito pronto podría incorporar el título de abogada, y es que pasó su examen de Derecho luego de reprobarlo en tres ocasiones.

La estrella del reality show compartió la gran noticia en sus redes sociales, donde detalló que reprobó el examen tres veces en los últimos dos años, aunque no se rindió y logró pasar el primero de dos que tiene la tasa más baja de aprobación.

“Mirando en el espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer que veo hoy en mi reflejo. Para cualquiera que no conozca mi viaje por la escuela de derecho, sabe que esto no fue fácil ni se me entregó. ¡Reprobé este examen 3 veces en 2 años, pero me levanté cada vez y estudié más duro y lo volví a intentar hasta que lo logré!”, escribió la empresaria.

Añadió que en el tercer intento para su examen de Derecho se presentó con síntomas de Covid-19, pues tenía temperatura de 40 grados aunque “no estoy poniendo excusas”.

Kardashian ha estudiado en la universidad Pierce College de Los Ángeles aunque no ha obtenido el título, por lo que el examen que aprobó es el de primer año que se exige en California a los candidatos que no tienen este diploma.

Kim Kardashian recuerda a su padre

El padre de la socialité era abogado, por lo que no dudó en recordarlos con las palabras que compartió en sus redes sociales: “Sé que mi padre estaría muy orgulloso y, de hecho, estaría muy sorprendido de saber que este es mi camino ahora, sin embargo, él habría sido mi mejor compañero de estudio”.

“Me han dicho que tenía fama de burlarse de la gente que no aprobaba en su primer intento como él, ¡pero habría sido mi mayor animador!”, añadido Kardashian.

Aunque el aprobar su examen no fue lo único que destacó en el mensaje de Kim Kardashian, pues fuel a su estilo lució un impactante atuendo con el que celebró su triunfo y siguiente paso para convertirse en abogada.

Kim Kardashian aprueba su examen de Derecho. Foto: Instagram @kimkardashian

En la fotografía se le puede ver posando con un ajustado vestido de Balenciaga en color morado que acompañó con unos aretes largos y un peinado sencillo que dejó brillar por completo el atuendo.

“¡La conclusión es que nunca te rindas, incluso cuando te aferras a un hilo, puedes hacerlo! ¡Pon tu mente en ello y hazlo porque se siente tan bien una vez que llegas al otro lado!”, fueron las palabras con las que la empresaria motivó a sus seguidores.

