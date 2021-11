¿Olvidó a Kanye West? Kim Kardashian es captada en romántico momento con ex de Ariana Grande

Kim Kardashian anunció su separación con el cantante Kanye West a principios de este año y aunque ha sido relacionada con algunas celebridades, fueron una serie de fotografías las que confirmarían el nuevo romance que tiene con Pete Davidson, exnovio de Ariana Grande.

La socialité ha mantenido su vida amorosa alejada de los reflectores tras el divorcio con West, aunque debido a su fama no ha evitado que se desaten rumores sobre romances como sucedió con el cantante Maluma pues fueron captados juntos en grandes eventos; sin embargo, ambos no dudaron en dejar de lado la controversia y aclarar que se trata de una buena amistad.

Te puede interesar: Khloe Kardashian y su pequeña hija ¡dan positivo de nueva cuenta al Covid-19!

Aunque las fotos de Kim Kardashian y Pete Davidson lograron enloquecer a los fans de la empresaria, y es que en ellas se les puede ver tomados de la mano en una de las atracciones del parque de diversiones Knott´s Berry Farm, en California, que visitaron junto a Kourtney Kardashian y Travis Baker.

Los rumores se intensificaron debido a la participación de ambas celebridades en el programa "Saturday Night Live" donde recrearon una de las escenas más famosas de la película "Aladín" de Disney, en la que, incluso, se fundieron en un romántico beso que de inmediato causó revuelo que se mostraron felices por Kim Kardashian.

¿Kanye West y su nuevo romance?

Kim Kardashian no ha evitado ser relacionada con otras celebridades tras su divorcio, pero es su empareja Kanye West quien sí habría confirmado un nuevo romance que terminó tan inesperadamente como comenzó.

El cantante habría comenzado una relación con la modelo Irina Shayk y todo parecía avanzar bien entre ambos, pues incluso fueron captados en unas tiernas vacaciones en Francia.

Te puede interesar: ¡Adiós Kanye West, hola 'Ye'! Rapero se cambia el nombre y lo presume

Sin embargo, en agosto de este año se mostraron distanciados y, de acuerdo con The Mirror, la razón estaría en Kim Kardashian ya que aseguran que la empresaria no se separaba del todo del cantante con el propósito de que la relación con sus hijos no se apagara.

The Mirror señala que aunque a la empresaria no le molesta que Kanye salga con otras personas, no desea que la relación del cantante con sus hijos se debilite debido a distancia y por ello le pide que pase tiempo con ellos.

SIGUE LEYENDO:

Efeméride: Kim Kardashian cumple 41 años y esta es la cifra de su inmensa FORTUNA

¡Kourtney Kardashian se comprometió con Travis Barker! Mira las fotos de la romántica propuesta en la playa

Megan Fox PRESUME nuevo look ¿se parece a Kim Kardashian?