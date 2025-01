Cuesta de enero: 4 Consejos prácticos para enfrentarla

De acuerdo con especialistas, se le conoce como cuesta de enero, al fenómeno que se presenta en la economía de los hogares mexicanos durante el primer mes del año, tras la culminación de las fiestas decembrinas, realizar gastos excesivos y también con la llegada de obligaciones fiscales como el pago de predial, agua o tenencia.

En este sentido, se habla de la cuesta de enero a un período en el que la economía de los hogares mexicanos padece cierto desorden no solo en materia de economía sino incluso a nivel emocional, pues en muchas situaciones al no prever gastos, no hay “ahorro” del cuál poder apoyarse para hacer frente a un mes importante financieramente hablando.

En el ámbito económico, el primer mes de cada año trae consigo grandes retos como son: poner en orden trámites relacionados con bienes y servicios del hogar, sumado al encarecimiento de productos de la canasta básica, Sin embargo, también se desencadenan problemas emocionales pues, el estrés, la tristeza e incluso el enojo y la depresión se hacen presentes.

¿Qué alimentos tendrán aumento de precios en 2025?

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se prevé que la inflación alcance un 3.5% al cierre de 2025, dentro del rango objetivo del Banco de México, a continuación, te compartimos los alimentos y bebidas que podrían verse afectadas por el aumento en su costo:

Pollo

Huevo

Leche

Carne de puerco

Refrescos y bebidas saborizadas

Galletas y pan

Cigarros

Café

Además de que este año se prevé un aumento de precios en los alimentos y bebidas anteriormente mencionados, es un hecho que también incremente el costo de gasolina y el diésel.

¿Cómo hacerle frente a la cuesta de enero?

Para que la cuesta de enero sea más llevadera, es conveniente que pongas en orden en tus finanzas, lo cual podrás lograr con disciplina, moderación e incluso con asesoría.

Es importante que logres identificar aquellos pagos que podrían considerarse como prioritarios y los realices en tiempo y forma porque de lo contrario generarás un desbalance con mayores afectaciones como es el pago de multas, intereses excesivos o incluso la cancelación de algún servicio.

Consejos para que la cuesta de enero sea más llevadera:

Establece metas realistas: Si en tus propósitos de Año Nuevo, incluiste objetivos difíciles de alcanzar, es momento de replantearlos con honestidad. Planifica tus próximos pagos: Para lograrlo puedes apoyarte con recordatorios, un calendario, notificaciones en tu móvil, etc. Recuerda que el atraso en pagos genera caos y desorden. No excedas el uso de tus tarjetas: Hacer uso excesivo de tus tarjetas de crédito sin tener fechas de corte y pago en mente, provocará que se acumulen tus deudas y obviamente eso te impedirá distribuir tus ingresos de manera correcta. Paga tus deudas poco a poco: Existen diversos métodos para pagar deudas, opta por aquella que se adapte mejor a tus necesidades y presupuesto.

