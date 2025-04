Gustavo Rivera-Río: el cinturón del CMB es el título con el que siempre había soñado

El boxeador Gustavo Rivera-Río, quién logró obtener el título Mundial Juvenil Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división superpluma tras vencer a Leonardo Sánchez por decisión unánime, expresó que siempre había soñado y visualizado alcanzar el cinturón del CMB.

“La verdad es un momento super emocionante para mí, no tiene mucho tiempo que hice mi debut como profesional y se me presentó esta oportunidad única en mi carrera. Entonces, obviamente decidí tomarla, me preparé muy fuerte y cumplimos el objetivo”, dijo Gustavo Rivera-Río en entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

El joven pugilista, también conocido como “El Dorado”, comentó que este título le abrirá las puertas con cosas más importantes, que van a beneficiar muchísimo su carrera. Subrayó que el boxeo es un deporte de mucha dedicación y mucha disciplina por lo que ahorita está muy enfocado en seguir creciendo y aprendiendo para estar listo en el momento en que se presente el campeonato del mundo.

El boxeador Gustavo Rivera-Río logró obtener el título Mundial Juvenil Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Créditos: El Heraldo de México.

Es una preparación obviamente fuertísima, de alrededor de dos meses y medio de estar fuera de la casa, haciendo sacrificios tremendos y bueno, gracias a ese entrenamiento es que uno puede tener estos logros”, dijo Gustavo Rivera-Río al hablar de su preparación para cada encuentro en el cuadrilátero.

Gustavo Rívera-Río “El Dorado” defenderá su título

En entrevista con Juan Barragán y Verónica Sánchez para “Esta Mañana” de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Gustavo Rívera-Río “El Dorado”, el reciente ganador del título Mundial Juvenil Plata del CMB en la división superpluma, compartió detalles sobre su victoria.

En un primer momento hizo una reflexión sobre la gran proeza que acaba de lograr a tan solo dos años de haber realizado su debut como peleador profesional, diciéndose agradecido por haber tenido la oportunidad de demostrar su talento al hacerse con el cinturón que otras grandes figuras del boxeo mexicano han portado en su momento.

“Lo soñé muchas veces, me visualizaba teniendo este cinturón. Es muy importante empezando la carrera de un boxeador. Los boxeadores más legendarios como el Canelo y el Travieso lo ganaron y yo tenerlo me va a abrir puertas importantes”, declaró.

Asimismo, incentivo a los jóvenes a practicar la disciplina del boxeo, señalando que se trata de un deporte que va más allá de los golpes, pues también está relacionado con la superación personal, comentando que si se cuenta con un sueño se debe de trabajar para conseguirlo.

Finalmente señaló que su siguiente meta es defender su título, pues tiene muy en cuenta la filosofía de que un boxeador es campeón hasta que defiende su cinturón, por lo que retomará sus entrenamientos muy pronto para estar en forma para cuando aparezca su siguiente rival.