Kim Kardashian se BURLA de su video sexual Y "ROSTIZA" a toda su familia

El afamado programa de comedia estadounidense llamado Saturday Night Live tuvo como invitada en su última edición nada más y nada menos que a Kim Kardashian, quien dejó boquiabierto a sus seguidores al hablar abiertamente y de forma cómica sobre diferentes aspectos de su vida personal como su video escándalo sexual y su separación del famoso rapero Kanye West, por lo que a continuación te decimos todo lo que dijo durante su participación en SNL.

La reconocida modelo comenzó su participación en programa vistiendo un entallado atuendo aterciopelado de color rosa que remarcó su estilizada silueta y tras su espectacular presentación comenzaron las risas pues su primera frase fue “lo sé, me sorprende verme aquí también”, posteriormente hizo referencia al video escándalo sexual que protagonizó hace 14 años con su entonces pareja, Ray J.

“Quiero decir que no he tenido un estreno de película en mucho tiempo. ‘Nadie me dijo que se estrenaba’, debe haber pasado por la mente de mamá” refirió Kim Kardashian ocasionando la risa del público.

En otro momento, Kim Kardashian aseguró que el verdadero motivo por el que decidió presentarse en el icónico programa es que quería ser tomada en serio como persona y no como un símbolo sexual, además ironizó sobre esa situación al decir que es “mucho más que una cara bonita y un buen cabello, y un gran maquillaje y grandes senos y más que un trasero perfecto”.

Una vez entrada en confianza, Kim Kardashian se lanzó contra los miembros de su familia y luego de burlarse de su padre por haber defendido a O. J Simpson ante la corte en la década de 1990, también se lanzó en contra de su madre, Kris Jenner, a quien exhibió por permitir que su actual pareja, Corey Gamble, saque provecho de la fortuna de la familia Kardashian, por lo que calificó al representante como un interesado.

Kim Kardashian también aprovechó la situación para sacar el tema de su padrastro, Bruce Jenner, padre de Kendall y Kylie, quien se separó de Kris Jenner para someterse a un proceso de reasignación de género y convertirse en Caitlyn Jenner.

Relación con Kanye West

Respecto a su relación con Kanye West, Kim Kardashian señaló que se había casado con el mejor rapero de todos los tiempos y aseguró que era el afroamericano más rico de Estados Unidos, además lo calificó como un auténtico genio y le agradeció por sus cuatro increíbles hijos, no obstante, también se encargó de golpearlo y aseguró que pese a sus cualidades se atrevió a solicitarle el divorcio por su peculiar personalidad.

Momentos más tarde, Kim Kardashian bromeó sobre su postulación a la presidencia de Estados Unidos, sin embargo, terminó la broma asegurando que no era cierto ya que considera que no puede haber tres políticos fracasados en la familia, refiriéndose a Kanye West y a su ex padrastro, Caitlyn Jenner.

Kim Kardashian participó en diferentes sketches a lo largo del programa demostrando sus capacidades histriónicas, además, estuvo acompañada por su madre, Kris Jenner y su hermana, Khloe Kardashian.