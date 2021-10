Megan Fox PRESUME nuevo look ¿se parece a Kim Kardashian?

La famosa y sensual actriz Megan Fox, ha sorprendido a propios y extraños con un radical cambio de imagen que ha dejado impactados a sus fans por el sensible parecido con otra personalidad del mundo de la moda y la farándula, nos referimos a Kim Kardashian.

Así es, la protagonista de ‘Transformers’, compartió en redes sociales una imagen en la que se ve sensual, luciendo un top escotado, un color arena en los labios y el cabello con luces en tono plateado, sin embargo, sus seguidores notaron que su rostro tiene un parecido muy similar al de la exesposa de Kanye West.

Sin embargo, este cambio de look tiene una razón de ser, resulta que Fox está filmando el remake de la exitosa película sobre “Bonnie and Clyde”, llamado ahora “Johnny and Clyde”, mismo que se estrenará en la primavera de 2022.

El guion de la película le exige modificar su tradicional melena oscura que tanto ha cautivado a sus seguidores, por un look más parecido al que ostentaba la estrella del reality Keeping Up With The Kardashian, en el 2017 y que recuperó para el 2020.

Megan Fox se encuentra rodando la cinta "Los Indestructibles 4" a lado de Sylvester Stallone (Foto: Especial)

Lista para Los Indestructibles

También es muy probable que el notorio cambio que vemos en la melena platinada sea una peluca, y esto debido a que recientemente también se han difundido imágenes de las filmaciones de la cuarta película de la exitosa serie de acción “Los indestructibles”, película protagonizada en sus diferentes versiones por los tipos más rudos del cine hoolywoodense.

La cinta es un proyecto que ha unido a actores de la talla de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham, Chuck Norris, Dolph Lundgren, Harrison Ford, Mel Gibson, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas, entre otros.

Para la cuarta entrega, además de los ‘muchachos malos’, también estará en escena Megan Fox, lo que sin duda le dará el toque sensual a la trama llena de sangre y violencia a la que nos tienen acostumbrados los protagonistas; la joven madre y actriz, compartió unas imágenes en sus redes sociales con la vestimenta que utiliza para la cinta y su cabello afortunadamente es color oscuro.

