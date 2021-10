Efeméride: Kim Kardashian cumple 41 años y esta es la cifra de su inmensa FORTUNA

Este 21 de octubre, Kim Kardashian cumple 41 años de edad. Aunque actualmente se encuentra repartiendo sus bienes con Ye -antes Kanye West-, su exesposo, la empresaria no se ha detenido y ha seguido generando una fortuna gracias a sus diferentes emprendimientos y su imagen.

Esta semana demostró su poder adquisitivo al comprar la parte que le correspondía de la mansión que tenía con el rapero. La socialité desembolsó más de 20 millones de dólares para adquirir la totalidad de la casa en Los Ángeles, la cual está valuada en 60 millones de dólares.

A penas el mes de abril, la revista Forbes la incluyó en su lista de multimillonarios, pues en tan sólo un año, la hermana más polémica de las Kardashian logró sumar a su fortuna 51 millones de dólares, lo que la hizo entrar por primera en esta lista en la que se encuentran Rihanna y Anne Wojcicki.

Kim Kardashian fue incluida en la lista de celebridades multimillonarias Foto: Instagram

¿De cuánto es la fortuna de Kim Kardashian?

De acuerdo a la publicación de negocios y las finanzas, la fortuna de Kim Kardashian supera los mil millones de dólares, gracias a sus negocios de maquillaje y ropa para moldear el cuerpo, KKW Beauty y Skims. Además de otras actividades como la serie de televisión "Keeping Up With The Kardashians", la cual tiene 20 temporadas.

En 2017, Kim creó KKW Beauty la cual ahora se estima que generó unos 500 millones de dólares y de la cual vendió el 20 por ciento al conglomerado Coty por unos 200 millones de dólares. En tanto, su marca de ropa Skims asciende a unos 225 millones de dólares.

Estas ganancias se suman a sus tres viviendas en Calabasas, en Los Ángeles, a una cartera de acciones que incluyen empresas como de Disney, Amazon, Netflix y Adidas; entre otras rentas.

Kim Kardashian le compró parte de la propiedad a Kanye West, ahora conocido como Ye FOTO: ARCHIVO

De acuerdo al recuento de Forbes, todos los años desde 2012, la socialité ha ganado al menos 10 millones de dólares debido a su participación en el programa 'Keeping Up With the Kardashians', acuerdos de patrocinio y un juego para celulares, así como su ahora desaparecida aplicación Kimoji.

Kim no es la única que ha generado una fortuna para la familia, en 2019 su hermana Kylie Jenner fue reconocida como la milmillonaria "hecha a sí misma" más joven del mundo. En tanto, su ex esposo, Kanye West, ahora conocido como Ye, también fue incluido en la lista de millonarios gracias a sus ganancias estimadas en mil 800 millones de dólares.

