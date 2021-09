A Khloé Kardashian se le CAYÓ el CABELLO tras tener covid-19; revela sus secuelas

A través de sus redes sociales, Khloé Kardashian dio a conocer que sufrió de algunas complicaciones tras contagiarse de COVID-19 en marzo de 2020; y es que sufrió de la caída de cabello como un efecto secundario.

De acuerdo con la tercera de las Kardashians, la caída de su cabello llegó tras recuperarse de la enfermedad y reveló que sufrió mucho, pues realmente perdió una gran cantidad de pelo, lo cual definió como una experiencia aterradora, pues pensó que nunca más podría recuperarse de ello; por lo que desde entonces ha seguido algunos tratamientos de polvo de colágeno y vitaminas para estimular el crecimiento de su cabello, y aseguró que ha tenido avances favorables.

Además, Khloé compartió que, a diferencia de una gran parte de los pacientes contagiados de coronavirus, no perdió los sentidos del gusto y el olfato, por lo que se consideró gratamente afortunada.

Te podría interesar: ¡Jefa de lujo! Kim Kardashian regala mini bolsa de 500 mil pesos a su exasistente

Las familia Kardashian se contagió de COVID-19

En 2020, la salud de la familia Kardashian se vio comprometida luego de que, toda la familia estuviera contagiada de coronavirus; tanto Khloé, como Kim dieron a conocer que sufrieran de fuertes síntomas como vómitos, tos, temblores, sofocos y dolores de cabeza, que según comentan, eran más fuertes que migrañas.

En el programa ‘Keeping Up With The Kardashians’, Kim reveló que contrajo esta enfermedad tras organizar una polémica fiesta de cumpleaños, tras la cual, también sus hijos, North y Saint West resultaron afectados.

Te podría interesar: Megan Fox y Kourtney Kardashian ponen a temblar Instagram con candente beso | FOTOS

Aprueban las vacunas

Ante esto, las populares celebridades no dudaron en tomar sus redes y poder de convencimiento para alentar a la población para recibir la vacuna contra COVID-19, pues afirmaron que es la mejor forma de protegerse contra la enfermedad.

Asimismo, medios estadounidenses revelaron que tras contagiarse de coronavirus, la familia Kardashian tomó serias medidas para evitar que vuelva a suceder; de acuerdo con un periodista, para asistir a cualquier casa de las excéntricas celebridades, es necesario presentar una prueba negativa; eso sí, el famoso clan de televisión corre con los gastos de las mismas.