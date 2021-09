Kanye West admite infidelidad a Kim Kardashian, así fue su confesión

El matrimonio entre Kanye West y Kim Kardashian ha sido una de las relaciones más polémicas de la farándula internacional pues en diversas ocasiones ocuparon los titulares de los medios ya sea por sus excentricidades o por sus diferencias y pese a que desde hace unos meses ya están separados siguen dando de qué hablar pues en esta ocasión el encargado de dar la nota fue el famoso rapero ya que habría admitido una infidelidad a la bella modelo.

De acuerdo con el portal especializado Page Six, una fuente anónima y cercana a la ahora ex pareja señaló que el rapero “se confesó” en la canción “Hurricane” de su nuevo disco llamado “Donda", el cual, fue todo un éxito. Según señala la fuente, el mencionado tema es un testimonio de los errores de Kanye West cometidos durante su matrimonio, en especial, después del nacimiento de sus dos primeros hijos, pues habría sido en esa época cuando tuvo una relación fuera del matrimonio.

“Aquí voy actuando demasiado rico, aquí voy con una chica nueva y sé cuál es la verdad, todavía jugando después de dos niños, es mucho para digerir cuando tu vida siempre está en movimiento”, es el fragmento de la canción donde, según la fuente, admitió su infidelidad a Kim Kardashian.

El rapero y la modelo se casaron en 2014. Foto: Especial

¿Quién fue la tercera en discordia?

Luego de que se diera a conocer que Kanye West admitía su infidelidad comenzaron a surgir diversas especulaciones sobre la identidad de la tercera en discordia y el primer nombre que salió a relucir fue el de Irina Shayk, la actual pareja del rapero, sin embargo, la fuente consultada por el medio anteriormente citado negó que se trate de la modelo rusa y prefirió guardar el secreto de la identidad de la mujer con quien Kanye tuvo una relación extramarital.

Problemas con al alcohol

En esta misma canción, Kanye West habla sobre uno de los episodios más oscuros de su vida; su problema con el alcohol, además, relaciona su adicción a la bebida con su infidelidad pues presuntamente se encontraba en rehabilitación cuando cometió la infidelidad.

“Necesitaba mejoras en el hogar, una casa de sesenta millones de dólares, nunca volví a casa. El genio no tiene ni idea, hay mucho que arriesgar. Alcohólico anónimo, ¿quién es el perdedor más ocupado?”, es el fragmento de la canción donde habla sobre su alejamiento de su familia a causa de la bebida.

La pareja terminó su relación a inicios del 2021. Foto: Especial

Reacciones en redes

Tras la publicación de esta canción y la supuesta confesión de Kanye West, los seguidores de la pareja comenzaron a hacer todo tipo de especulaciones y aseguraron que estos problemas fueron la raíz de todos sus problemas, además, se cuestionan el motivo por el que Kanye West decidió quedarse con Kim e incluso tener dos hijos más luego de haberle sido infiel.

Además, señalan que su problema de alcoholismo fue el verdadero problema que terminó con su matrimonio pues después de que logró superarlo nunca más fue el mismo ya que cambió su personalidad y se volvió muy introvertido, incluso, renunció a salir en el programa Keeping Up with the Kardashians.

Kanye West y Kim Kardashian se conocían desde inicios de la década de los 2000, sin embargo, iniciaron su relación en abril de 2012 y luego del nacimiento de su primer hija, North West, la pareja se casó en 2014 y durante su matrimonio tuvieron a sus otros hijos, Saint, Psalm y Chicago West y fue a principios de 2021 cuando se confirmó la ruptura de la pareja y en febrero de este mismo año la modelo solicitó formalmente el divorcio, por lo que desde entonces se han visto envueltos en una serie de polémicas declaraciones.

Con información de medios.