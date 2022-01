Khloé Kardashian destrozada: Tristan Thompson acepta infidelidad; tiene un hijo con su amante

Tristan Thompson aceptó que la fue infiel a Khloé Kardashian con la modelo Maralee Nichols y que además tuvo un hijo con ella. El sus redes sociales, el basquetbolista ofreció una sincera disculpa a la socialité, con quien tuvo a la pequeña True, de 3 años de edad.

En un comunicado expuesto en sus historias de Instagram, la estrella de la NBA reveló que después de una prueba de paternidad se confirmó que es el progenitor del bebé de a penas un mes de nacido que tuvo la modelo y entrenadora fitness, con la que se le involucró en marzo pasado.

"Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amigable", colocó en el primer mensaje.

Maralee Nichols dio a luz el pasado 1 de diciembre Foto: Instagram

En su breve discurso publicado en dicha red social, el basquetbolista pidió disculpas a Khloé Kardashian, con quien mantenía una relación cuando empezó su romance con la madre del recién nacido. "Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público".

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años", dijo en un segundo mensaje Thompson, quien es padre de la única hija de la empresaria.