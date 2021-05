¿La maldición de las Kardashian? Esto es lo que le pasa a los hombres que se acercan a las hermanas

No es un secreto que dentro de las relaciones amorosas de las mujeres de la familia Kardashian nunca falta el drama. Pareciera que salir románticamente con alguna de las hermanas Kim, Kourtney y Khloé, e incluso, su mamá Kris Jenner y la menor de la familia Kylie Jenner, podría convertirse en una maldición. Hasta el momento Kendall no se ha visto en una polémica amorosa al igual que todas las demás hermanas.

Esto queda demostrado al ver la vorágine de situaciones negativas que les ha pasado a los hombres cercanos de estas poderosas mujeres. Aquí hacemos un breve recuento de los casos más sonados.

Scott Disick

Desde que empezó la primera temporada de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney Kardashian, la mayor de las hermanas, tenía una relación con Scott Disick, que es padre de sus tres hijos. Se separaron y reconciliaron en diversas ocasiones . Estos rompimientos fueron causados principalmente por la mala actitud de Scott. Más tarde sería ingresado en un centro de rehabilitación por alcoholismo.

Disick ha tenido otras relaciones pero debido a su cercanía con Kourtney no han funcionado. En la temporada 20 se puede ver a Scott declarándole su amor a la estrella, sin embargo, ella no se ve convencida. Ahora Kourtney mantiene una relación con Travis Barker, baterista de Blink 182, ya el tiempo dirá cómo terminará él.

Lamar Odom

Khloé, la menor de las Kardashian no ha sido nada afortunada en el amor. Luego de mantener una relación de novios con el basquetbolista Lamar Odom, ambos se casaron al poco tiempo. Sin embargo, lo que empezó como una relación que parecía que duraría para siempre, poco a poco se fue desmoronando.

La mayor razón de su ruptura el abuso de drogas y las muy numerosas infidelidades del basquetbolista, las cuales incluso confesó en un perturbador video que circuló en redes sociales, mientras estaba intoxicado. El final ocurrió cuando Lamar fue encontrado con una sobredosis en un burdel y estuvo varios días en coma. Khloé solicitó el divorcio.

Kanye West

Sin duda, la relación más polémica de las Kardashian es la de Kim y Kanye West. Comenzó como un cuento de hadas, pero se convirtió en un torbellino de escándalos y drama para una de las mujeres más poderosas del mundo. Esto inició con unas extrañas declaraciones que hizo West en contra de su esposa, criticándola por su trabajo y su portada de Playboy, además de llorar en un video, contando que Kim quería abortar a su hija North.

Luego se rumoró que Kanye le había sido infiel a Kim, con el influencer Jeffrey Star. Además se habló de que West tenía algunos problemas de salud mental pues se ha dicho que tiene un trastorno bipolar. Así que después de siete años de matrimonio y cuatro hijos y una campaña presidencial, se divorciaron.

Tristan Thompson

Otra de las escandalosas relaciones de Khloé fue la que tuvo con el papá de su hija True, el también basquetbolista Tristan Thompson. Al inicio todo parecía estar bien, sin embargo, se empezó a rumorar de diversas infidelidades de Thompson, incluso, la gota que derramó el vaso, fue al enterar Khloé que también le había sido infiel con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana de Khloé.

Debido a esto la pareja se separó y la amistad de las chicas se desmoronó. Ahora en la temporada 20 se puede ver que Tristan intenta tanto como puede recuperar el amor de Khloé, sin embargo, la estrella ha quedado muy dolida y temerosa con la relación, después de lo que le hizo. A pesar de eso, han hablado de tener un segundo hijo.

Caitlyn Jenner, antes Bruce Jenner

A través de las temporadas de Keeping Up With the Kardashians lo espectadores vieron que muchas Bruce Jenner era relegado e ignorado por su exesposa Kris Jenner, y matriarca del clan Kardashian. Esto luego lo dejó claro en una entrevista que dio para una importante revista estadounidense donde despotricó contra Kris, de quien se divorció después de 22 años juntos. Bruce hizo su transformación de género y se convirtió en Caitlyn Jenner, sin embargo, debido a estas declaraciones toda la familia comenzó a odiarlo.

Rob Kardashian

La historia de Rob Kardashian es también una de las más dramáticas dentro de la polémica familia. Desde las tempranas temporadas se pudo ver que Rob tenía depresión y sobrepeso. Se sentía menos que sus hermanas exitosas y nunca logró consolidar ninguno de sus proyectos. En el amor tampoco le fue muy bien. Tuvo varias relaciones conocidas, pero sin duda, la que tuvo con Blac Chyna fue la más escandalosa. Ya que la modelo había sido novia del rapero Tyga, quien luego mantuvo una relación con la hermana de Rob, Kylie Jenner. Al final, se divorciaron, en incluso Chyna, demandó a la familia Kardashian y ganó.

AV