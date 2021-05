Kim Kardashian en problemas, ¡fue demandada por violar los derechos de sus trabajadores latinos!

Las malas noticias para Kim Kardashian no terminan. Recientemente reprobó un examen de su carrera de derecho y ahora ex trabajadores la acusan de violentar sus derechos, al no cumplir con los pagos y descansos establecidos, por lo que interpusieron una demanda laboral contra ella.

Kim Kardashian fue demandada en una corte de Los Ángeles por un grupo de siete ex empleados que laboraron en la mansión de la celebridad, ubicada en Hidden Hills, un exclusivo sector en las montañas de Santa Mónica, California. Informaron que cuando fueron contratados el empleo que se les ofreció fue por tiempo completo pero no obtuvieron los beneficios prometidos, según se lee en documentos obtenidos por el medio TMZ.

Pese a tener millones, no pagaría lo que corresponde. Foto: Especial.

¿Kim Kardashian es una empleadora capitalista y poco empática?

Los papeles revelan el caso de un empleado que fue despedido al poco tiempo de haber preguntado sobre sus derechos y los de su hijo, quien tenía 16 años al momento de la contratación y sin embargo, trabajaba más de las horas máximas permitidas para un menor de edad, de acuerdo con la ley laboral de California.

Uno de los representantes de Kim Kardashian aseguró que los empleados de limpieza no son contratados por ella de forma directa sino por un proveedor externo para los servicios de mantenimiento y limpieza.

Agregó que por esa razón, la más famosa del clan Kardashian no es responsable por la forma en cómo el proveedor administra su negocio ni de los acuerdos que se hacen con el personal y por lo tanto de la violación de los derechos cometida.

Por su parte, Frank Kim, el abogado que representa a los trabajadores mencionó que el robo de salarios y otras transgresiones en el lugar de trabajo para los latinos y migrantes son un problema generalizado en Los Ángeles.

“Actualmente se están investigando otras posibles violaciones supuestamente cometidas por la estrella de la televisión, así como contra otras familias y empresas poderosas”, explicó. El defensor legal sostuvo que los demandantes buscan una compensación monetaria ante las violaciones al contrato, para resarcir los daños que sufrieron.

