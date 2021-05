Kim Kardashian reprueba examen de abogada y así lo reveló

En el año 2019, Kim Kardashian reveló a la revista Vogue que estaba estudiando para ser abogada, algo que fue tomado de forma positiva por su familia y fans, pero recientemente la socialité dio a conocer en un adelantó de su programa "Keeping Up with de Kardashian" que reprobó el examen de su primer año de estudios.

Hace unos años la también empresaria comentó a la famosa editorial que formaba parte del bufete de abogados en San Francisco, donde esperaba ganar más experiencia en el mundo de las leyes. Sin embargo parece que ahora la socialité se enfrenta a un obstáculo en su carreara profesional.

Así reveló Kim que reprobó el examen

En el clip presentado en el canal de Youtube del reality show que sigue al clan Kardashian-Jenner, Kim le reveló a sus hermanas Kourtney y Khloé que no pudo aprobar el Examen de Estudiantes de Derecho de Primer Año FYLSE (The First-Year Law Students’ Examination), también conocido como “baby bar“.

Además explicó que si alguien estudia derecho como ella lo está haciendo, se trata de un programa de cuatro años en lugar del típico programa de tres años. En las imágenes se puede ver a la guapa empresaria muy afectada, pues dijo que se sentía un fracaso.

Kim reveló que pasó varias horas estudiando. Foto: Especial

“Soy un fracaso. Pasé seis semanas seguidas, de 10 a 12 horas al día, estudiando y era muy importante para mí aprobar esto. Y no pasar me deprime y me hace querer rendirme”, dijo Kardashian. El “baby bar” es una prueba de conocimientos que se debe aprobar luego del primer año de estudios.

En el clip también se puede ver a su mentora, la abogada Jessica Jackson, explicando que se necesita una puntuación de 560 para aprobar el examen, pero Kim únicamente consiguió un puntaje de 474 en su primer intento. Aunque la socialité y empresaria aseguró que falta un mes para la próxima prueba, no está segura de estar lista para volverlo a hacer.

“Estoy filmando el final de nuestro programa, que será tan emocional. Tengo todos los cumpleaños bajo el sol: cumplo 40. Planeé todo este viaje y es demasiado tarde para cancelarlo”, dijo.

