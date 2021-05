Kanye West confiesa “el infierno” que vivió durante su matrimonio con Kim Kardashian

Hace un par de meses, Kanye West y Kim Kardashian, una de las parejas más polémicas de la farándula internacional, decidieron terminar con su matrimonio y recientemente, el afamado rapero reveló que uno de los motivos por el que terminó su matrimonio fue la obsesión de la modelo por tener fama.

De acuerdo con una última edición de la revista Star, un informante allegado a la pareja, reveló que el rapero dice estar arrepentido de quedarse tanto tiempo en el "infierno" que vivió junto a Kim Kardashian pues asegura que fue tratado como una basura por la modelo. Dicha fuente también menciona que Kanye estaba harto de su estilo de vida, en el que el drama era constante por lo que está enojado consigo mismo por atascarse en ese “mundo ridículo”.

La publicación también señala que la serie “Keeeping up with the Kardashians” fue otro elemento que causo la separación de la pareja pues interfería a niveles invasivos en el matrimonio de ambos famosos por lo que Kanye, quien sufre bipolaridad, estaba cansado de ser perseguido por lar cámaras las 24 horas del día.

El rapero también habría revelado al informante que los celos de Kardashian fueron clave en la crisis matrimonial, pues se asegura que la modelo envidiaba el éxito que había logrado West con su marca millonaria de zapatos deportivos Yeezy, así como su carrera musical que le valió entrar en la lista de los hombres más ricos del mundo en 2020.

Problemas en la cama

La fuente de la revista Star aseguró que la vida sexual de la pareja ya estaba muy afectada pues se afirma que Kanye encuentra irónico que la imagen de Kim se base en su apariencia y sexualidad cuando considera que su desempeño en la cama no es el mejor por lo que la fuente afirmó que su relación ya estaba muy forzada.

Por último, el informante de la publicación asegura que Kanye West está agradecido por haber terminado su matrimonio de más de seis años con Kim Kardashian y mencionan que el rapero está enfocado en reconstruir su vida.

La pareja se casó en 2014. Foto: Especial

Con información de Infobae

