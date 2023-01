VIDEO | Flor Rubio enciende la polémica por defender a Piqué de "Sesión 53" de Shakira

A 11 días de que inició el año, Shakira lanzó una nueva bomba hacia su expareja, Gerard Piqué, donde colaboró con Bizarrap titulada "Sesión 53", en la que no se guardó ningún secreto y por supuesto hasta salpicó una que otra indirecta a la actual pareja del exfutbolista, Clara Chía Martín.

Con una duración de poco más de tres minutos, la mamá de Sasha y Milán despotricó todo su sentir en esta melodía que alcanza al momento 42 millones de reproducciones en YouTube, misma que ha tenido desde divertidos memes y opiniones desde los usuarios las múltiples redes sociales hasta comentarios de periodistas del mundo del espectáculo, tal como pasó en el matutino de Venga la Alegría donde Flor Rubio encendió la polémica al defender a quien fuera defensa del Barcelona.

El tema de Shakira con Bizarrap es tendencia Foto: IG @shakira

¿Por qué la conductora de VLA defiende al exfutbolista?

Flor Rubio ha causado nuevamente opiniones contrarias, puesto que ha defendido a capa y espada a Piqué y ha criticado la canción que ha hecho viral a Shakira y a BZRP, haciendo que Horacio Villalobos y Ricardo Casares enciendan los ánimos por discutir si era necesario sacar esta tercera canción que ataca directamente a Piqué y pone las cartas sobre la mesa sobre su rompimiento.

Flor Rubio defendió a los hijos de Piqué Foto: IG @Florrubio

Por ello, la conductora del famoso matutino de TV Azteca expresó; "Siento que esta sesión rebasó el límite: se mira dolida, furiosa y ardida sin pensar en sus hijos", señaló y comentó que en esta nueva entrega, pisotea a Piqué al grado de olvidarse que es el papá de sus hijos:

"Va a seguir siendo el papá de sus hijos por el resto de su vida", manifestó

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo, Cambiaste un Rolex por un Casio", son algunas de las líneas que interpreta Shakira; sin embargo, Rubio defendió a los hijos de la intérprete y responsable del himno más escuchado del futbol como "Waka Waka", aseverando que no ha visto las consecuencias que tendrán los dos menores de esta melodía que seguro será un éxito brutal en los antros y que estarán coreando los jóvenes.

Shakira y Piqué tuvieron dos hijos Foto: Especial

Asimismo, la periodista de espectáculo considera que esta canción es "violenta" y que la cantante de 45 años no tenía necesidad de lanzar un tema para humillar al también padre de sus hijos y a su actual novia Clara Chía Martín; "La canción expone a sus hijos de una manera que va a ser irreversible; ella tiene que superar esta situación", expresó.

No está bien la canción por sus hijos, afecta a sus hijos. ¿No me digas que no los van a bullear?, señaló mientras sus compañeros expresaban que de todas formas son "bulleados" por otras razones como que su Piqué perdía algún partido mientras jugaba con el Club Barcelona.

No la toleran más a Flor Rubio

Tanto ha sido la crítica de Flor Rubio que los usuarios en Twitter expresaron su molestia por los comentarios de la presentadora de televisión por defender a Piqué, donde los internautas no tuvieron piedad con ella;

"Se queda en el programa y ya empezó con el pie izquierdo". "Flor Rubio defendiendo a Piqué sacando su lado machista", escriben los internautas en redes contra la conductora.

