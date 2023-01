FOTOS | Los mejores memes de Shakira tras lanzar su nuevo sencillo junto a BZRP

¡Lo hizo de nuevo! Luego de sus dos grandes éxitos "Te Felicito" y "Monotonía", Shakira lanzó este miércoles su más reciente sencillo Sesión 53 junto al argentino BZRP, quienes causaron furor en las primeras horas con su melodía que, sin duda, es una indirecta que va con nombre y apellido para su expareja Gerard Piqué, donde no defraudó a sus fans, ya que tenían altas expectativas de que la colombiana tirara una vez más la piedra contra el exfutbolista, "lo prometido es deuda".

Recordemos que Shakira y Piqué dieron por terminada su relación a principios de junio de 2022 por una supuesta infidelidad del blaugrana a la colombiana con quien hoy es su actual pareja Clara Chía Martín quien es 12 años menor que el futbolista, y ha sido fuente de inspiración para las letras de la barranquillera quien no se tienta el corazón y va directo a la yugular con sus más recientes éxitos musicales.

Shakira lanza su nuevo sencillo en YouTube Foto: IG @shakira

Por ello y después de tanta indirecta por parte de la madre de Milán y Sasha, el ingenio de los mexicanos está a tope y ha compartido los mejores memes, burlándose todas las indirectas que ha lanzado Shakira en su más reciente canción donde ataca hasta por debajo de la lengua al catalán, aprovechando los internautas cada estrofa para divertirse un rato en las redes sociales

Shakira y Bzrp la rompen con sesión 53 y se van contra Piqué: "Te quedé grande y estás con una igualita como tú"

Shakira y los mejores memes para Piqué

El video que dura poco más de tres minutos, la compositora del himno del Mundial de Sudáfrica 2010 titulado "Waka Waka" ataca con todas las referencias posibles a su expareja sobre cómo quiso verle la cara creyendo que no se iba a dar cuenta, y al final enlistó todas las "pilladas" que le hizo el exdefensa del Barcelona y

Por supuesto, Clara Chía Martín no se salvó de los ataques en "Sesión 53", pues también le dedicó algunas líneas en su tema que seguramente será un éxito musical, ya que a poco más de dos horas ya alcanza los cuatro millones de reproducciones en YouTube.

Foto: Twitter @empershaoesp

Foto: Twitter @dfeliperomero

Sin duda donde a algunos usuarios no les ha parecido correcto este tema, puesto que muchos internautas han tachado de intensa a Shakira por este tema donde no puede superar al futbolista que hasta le dedica canciones, y que muchos recomiendan que debe ir con un psicólogo, mientras que otros usuarios se han sentido identificados con esta canción, ya que expresa lo que han sentido cuando fueron engañados por una persona y no dejan de atacar a Piqué citando alunas frases de Shakira.

Foto: Twitter @itsvicens

Foto: Twitter @krchzmix

Foto: Twitter @adolforh

Foto: Twitter @riclatorrez

