Piqué reacciona a la nueva canción que lanzó Shakira con Bizarrap e hizo estallar la red

Gerard Piqué parece no estar muy contento con la nueva colaboración que Shakira tendrá con Bizarrap en la cual, todo parece indicar que, saldrá más que raspado por las fuertes “indirectas” que la colombiana le lanzó por lo que el exfutbolista del Barcelona reaccionó de forma muy peculiar en redes sociales ante este nuevo embate de la madre de sus hijos y por ello te contamos todo lo que sabemos al respecto.

La colaboración entre Shakira y Bizarrap fue anunciada por ambos artistas la mañana del martes 10 de enero y para ello, la colombiana publicó un breve video donde aparecía la leyenda “Una loba como yo, no está pa’tipos como tú”, además, señaló que la fecha de estreno sería este miércoles 11 de enero y hasta puso una cuenta regresiva para el lanzamiento.

La canción de Shakira y Bizarrap será todo un bombazo. Foto: IG: shakira

Como era de esperarse, el anuncio de Shakira causó un gran revuelo en redes sociales y de inmediato se generaron todo tipo de opiniones entre los internautas, quienes hicieron que el nombre de Gerard Piqué se hiciera tendencia debido a que se aseguraba que todo lo que dirá la colombiana en su colaboración con Bizarrap será dirigido a él y sobre la infidelidad que provocó su ruptura.

Luego de todo el revuelo que se armó, Gerard Piqué utilizó su cuenta de Twitter para realizar una controversial publicación, la cual, fue interpretada para sus seguidores como una respuesta al nuevo tema de Shakira y aunque no escribió ni una sola palabra, todo parece indicar que no está nada contento y que considera que el actuar de la colombiana es “puro show” pues en su tweet colocó los emojis de un payaso, un circo, un carrusel y una rueda de la fortuna.

Así reaccionó Piqué ante la nueva canción de Shakira. Foto: Especial

Tras el tweet de Gerard Piqué se generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios de la famosa aplicación del pajarito azul pues además de críticas, burlas e insultos, diversos usuarios aprovecharon la situación e hicieron varios memes donde ridiculizaron al exseleccionado español, quien, hasta ahora, no ha vuelto a realizar una nueva publicación.

Filtran letra de la nueva canción de Shakira

Pese a que el estreno de la colaboración entre Shakira y Bizarrap está programado para la tarde de este miércoles 11 de enero en redes sociales ya se filtró un pequeño adelanto del tema en el que la colombiana le tira con todo a Gerard Piqué.

“Una loba como yo, no está pa’tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú, oh- oh, oh-ho” es el coro que se escucha en el primer fragmento del tema, no obstante, en el siguiente verso Shakira hace un juego de palabras en el que le pega con todo a Piqué.

“Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores y me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, finaliza el verso de la polémica canción de Shakira.

