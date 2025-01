Jenny García da detalles de su salida de Venga la Alegría: “al nuevo jefe no le gusta lo que hacen”

La trayectoria de Jenny García en la televisión mexicana ha estado marcada por el talento y la constancia. Durante casi dos décadas, fue parte del icónico "ballet" de Venga la Alegría, un grupo que se ganó el cariño de los televidentes por su energía y estilo. Sin embargo, en 2019, su salida del programa matutino de TV Azteca fue tan inesperada como impactante. Recientemente, Jenny, quien ahora es parte del programa Hoy, rompió el silencio y compartió detalles de su salida del programa que la lanzó a la fama.

La bailarina y coreógrafa calificó este episodio como una de las peores experiencias de su vida, describiendo la manera inesperada en que se le informó sobre su salida del programa. Este acontecimiento marcó un antes y un después en su carrera, pero también le dejó importantes aprendizajes para Jenny.

En el podcast Purgatorio Oficial, Jenny García se sinceró sobre las circunstancias que rodearon su salida de Venga la Alegría. Según relató la ahora colaboradora del programa Hoy, tras 19 años de dedicación al programa, fue llamada a la oficina al finalizar una transmisión para recibir la noticia. "Hoy es tu último día", le dijeron, sin oportunidad de despedirse del público ni de procesar lo sucedido.

“Hoy es tu último día’ y yo: ‘¿Cómo? Y ya no me despedí, o sea ya se acabó el programa, ¿no puedo venir mañana a despedirme? o sea, mínimo por respeto a los 19 años, ‘no, mañana te vas, porque al nuevo jefe, pues, no le gusta los que hacen y ya van para afuera’, para mí, eso fue el golpe más fuerte de mi vida… entré en una depresión, yo pensé que me iba a morir de esa depresión…”,recordó Jenny