3 veces que Piqué hizo enfurecer a Shakira tras su separación, ¿qué hizo con sus hijos?

Shakira y Piqué fueron una de las parejas de famosos más populares en su momento, pues era una de esas historias de amor en la que los fans creen en la eternidad. Sin embargo, acabaron de la peor manera posible, pues la colombiana fue víctima de las infidelidades de su ex esposo.

Desde su divorcio, Shakira ha recibido el apoyo de toda la comunidad y es que el exjugador del Real Madrid le pudo haber sido infiel varias veces. Desde entonces, la separación ha estado en los medios y llena de rumores y especulaciones sobre sus acuerdos.

Uno de los más importantes es la crianza de sus hijos, pues Shakira pretendía mudarlos a Miami, además se habló de una millonaria suma de manutención. Además, Piqué ha roto varios acuerdos con sus hijos que han hecho enfurecer a la cantante por esta razón.

Las veces que Piqué no ha respetado el acuerdo con Shakira sobre sus hijos

Si la separación de sus padres ya es difícil, la tensión entre Shakira y Piqué no desaparece. El exjugador ha sido expuesto en varias ocasiones rompiendo los acuerdos que tiene con su ex pareja sobre la protección de sus hijos, pues ella no está de acuerdo en algunas cosas.

"Reunión" familiar

De acuerdo con medios, la colombiana tiene una cláusula en la cual indica que no quiere que sus hijos, Sasha y Milan, convivan con la nueva pareja de Piqué. Y es que, en un reciente evento al que asistió el español, la prensa reportó que la joven no estuvo con él, pues solo asistió con sus pequeños. Sin embargo, en otra ocasión, la prensa supuestamente descubrió que su nueva pareja estaba en el mismo lugar, pero tratando de pasar desapercibida.

Piqué transmite a su hijo

Aunque Shakira procura no revelar la identidad de sus pequeños, para el jugador no hay problema. Nuevamente volvió a exponer su imagen durante una transmisión de Twitch junto a Milan. Y, según fuentes cercanas a Shakira, aseguraron que ella no estaba de acuerdo con esto y no le gustó para nada.

Periodista exhibe a Piqué

Finalmente, el jugador fue exhibido por un periodista que asegura tener pruebas de que Piqué puso en peligro a su hijo, pues al ser perseguido por un paparazzi, el jugador se pasó algunas luces rojas y el pequeño iba en el asiento del copiloto. La fuente aseguró que le mandaría las pruebas a Shakira.