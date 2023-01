Shakira está molesta con Piqué por la reunión de Clara Chía con sus hijos

Shakira estaría molesta con Gerard Piqué debido a que sus hijos, Milan y Sasha, se reunieron con Clara Chía durante las fiestas de Año Nuevo, pues hay que recordar que supuestamente existe una cláusula en la que la cantante colombiana le prohíbe a su expareja que sus pequeños convivan con su novia. Esta nueva información reaviva la polémica entre la intérprete y el antiguo defensa del Barcelona, quienes continúan siendo el centro de atención a pesar de su separación.

Este fin de semana se reportó que Piqué pasó las fiestas de Año Nuevo con sus hijos, esto de según lo que establece el acuerdo al que llegó con la intérprete de "Monotonía", sin embargo, de acuerdo al medio El Nacional de Catalunya, Shakira le habría pedido a su expareja que se alejara de su novia para evitar que sus hijos convivieran con ella. No obstante, el ahora dueño de Kosmos hizo caso omiso a esta solicitud y tuvo una reunión secreta con Chía Martí, la cual fue captada por los paparazzis.

Shakira se molesta con Piqué por reunión con Clara Chía

A pesar de que la cantante de "Hips Don't Lie" había manifestado que no quería que Sasha y Milan estuvieran cerca de la novia de su papá, el ex futbolista del Barcelona la ignoró. Hace unos días, el ahora empresario acudió a un evento de Kings League donde colabora Kosmos, sin la presencia de Clara, algo que llamó la atención de la prensa que ahí se encontraba, ya que en los últimos días no se han separado. Con esta actitud, los medios dedujeron que efectivamente, el deportista tiene prohibido que sus pequeños con la colombiana interactúen con su actual pareja.

Clara Chía no puede estar cerca de los hijos de Piqué y Shakira Foto: Especial

Sin embargo, un invitado a la reunión de la Liga de Fútbol 7, confirmó que Clara Chía sí estuvo en el evento, pero que se mantuvo escondida y con un perfil bajo para que no fuera identificada por la prensa o los asistentes. Como era de esperarse, la joven no logró pasar desapercibida ya que un camarógrafo la captó dentro del automóvil de Piqué, quien manejaba para salir del lugar. Las imágenes se han hecho virales y nuevamente ponen en el ojo del huracán al ex seleccionado español.

Según algunos medios españoles, en el acuerdo de separación, Piqué pactó con Shakira evitar los encuentros entre sus hijos y Clara. A pesar de que abogado de Gerard, Ramón Tamborero, negó en su momento que existiera alguna cláusula "Anti Clara Chía", han rondado los rumores debido a que Milan y Sasha, no están cerca de su pareja, además estas especulaciones tomaron fuerza después de que Navidad estuvieran con la colombiana y Año Nuevo con el español.

