La contundente revelación de Shakira sobre su suegra en su nueva canción

Shakira se desquitó con todo y no ha dejado a nadie fuera dentro de su nueva canción que hizo con el productor argentino Bizarrap. En la Mussic Session #53, la colombiana ha dejado en claro que piensa de la separación y quienes fueron quien en la ruptura donde la más apuntada es Clara Chía Martí.

“Claramente”, todos los cañones apuntan a Gerard Pique, pues él no se portó muy bien en todo este proceso y por ende, es la carnada en la canción. Pero lo que más llamo la atención fue uno de los párrafos donde apunta contra la mamá de su ex marido y es seguro que es lo que no le gustará nada al futbolista la mención.

Shakira y Pique. Fuente: Archivo.

Shakira y la Bizzarap Mussic Session #53

La tan esperada Mussic Session #53 de Shakira junto con el productor argentino fue estrenada en las últimas horas y el público mostró las ganas que tenía de escucharla, recopilando hasta el momento, más de 25 millones de visitas en Youtube. Como era de esperarse, las indirectas hacia su ex pareja han sobrado en la nueva canción de la artista.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la frase en la que Shakira menciona a la mamá del ex futbolista Gerard Piqué. En la canción dice: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta", donde a entender que los padres del están viviendo al lado de su casa y esa sería una de las cosas por la cual se quiere ir de España.

De todas maneras, Shakira continúa teniendo una buena relación con sus ex suegros, sin embargo, medios españoles aseguraron que la mamá de Piqué se la había encontrado a la colombina en un evento y tildó a la actual pareja del ex fubtolista de "educada" y "cariñosa", por lo que a la cantante no le tembló el pulso para nombrar a Bernabeu en su canción.

