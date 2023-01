Netflix se une a la polémica por la canción de Shakira contra Piqué con meme de “Merlina”

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, esta vez fue la canción de la barranquillera lo que desató gran alboroto en redes sociales donde fanáticos no dudaron en mostrar su total apoyo. A ellos se sumó Netflix con un divertido meme de la serie “Merlina” en el que retoma uno de sus personajes principales que es un lobo, haciendo referencia a lo que la cantante también menciona en la letra.

Esta no es la primera vez que la cantante colombina dedica a una canción al exfutbolista tras poner fin a su relación, pues durante 2022 se volvió tendencia con “Te felicito” y “Monotonía”; sin embargo, en esta ocasión no titubeó en arremeter contra él y fue evidente su molestia por el nuevo noviazgo que Piqué tiene con la estudiante Clara Chía Martí, así como por las pruebas que confirman su infidelidad.

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique" y "Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa’ tipos como tú”, es sólo un poco de lo que se puede escuchar en la canción que lanzó con el productor argentino Bizarrap.

Netflix apoya a Shakira

"Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, es la frase con la que la cantante colombiana anunció el lanzamiento de su nueva canción y con la que los fanáticos no han dejado de apoyarla, incluyendo a la plataforma de streaming que se sumó a la polémica al lanzarse contra Gerard Piqué con un divertido meme.

Netflix apoya a Shakira con canción contra Piqué. Foto: IG @netflixlat

A través de sus redes sociales, Netflix compartió una imagen en la que retoma la frase en la canción de Shakira y el personaje de Enid Sinclair, que interpreta la actriz Emma Myers y que en la trama se convierte en un lobo con un peculiar estilo al llevar el cabello de colores y las uñas pintadas.

Los comentarios no se hicieron esperar y Netflix tampoco tardó en responder a algunos de éstos, motivo por el que los internautas reconocieron la creatividad de quien está tras las redes sociales y de inmediato exigieron que tuviera un ascenso por sumarse a la tendencia.

“¡Qué haces, tío Netflix!”, fue uno de los mensajes que dejaron a través de Twitter y que la plataforma respondió al instante generando risas entre los usuarios: “Acá, tranqui en casa escuchando músiquita, ¿y tú?”. Mientras que en Instagram destacó aquel en el que asegura que le “gusta ver el mundo arder”.

