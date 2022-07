Lis Vega volverá a plataforma de Playboy para derrochar "sensualidad"; asegura que habrán temáticas | VIDEO

Desde que Lis Vega se estrenó como madrina del programa De Primera Mano han pasado 5 largos años donde ha atravesado un sin fin de cosas y ahora que el programa está de manteles largos en su quinto aniversario, volvió para platicar parte de éstas; una es su regreso a Playboy.

La cubana dijo que está divorciada y se encuentra en un proceso de sanación, así como que tiene muchos proyectos en puerta como la continuación con su carrera musical, teatro musical y la plataforma Hot Go, de la popular revista del conejito. "Estoy en mi vida, mejor que nunca. Creo que es la mejore etapa de mi vida", reveló.

En este caso, Lis Vega explicó que había participado poco antes de la pandemia, pero se vio interrumpida por la misma. No obstante, su trabajo le llenó el ojo a la gente de la plataforma y la invitaron de nuevo para que colaborara con ellos. Eso sí, la también vedette aclaró que sólo hará erotismo y sensualidad sin estar acompañada por nadie.

Sobre su cuenta de OnlyFans, la plataforma de contenido exclusivo que se ha popularizado en los últimos años, reiteró que la tuvo que cerrar debido a que estaba "muy grotesco el tema" y ella conoce sus límites. Sin embargo, también aclaró que al no conocer el futuro el día de mañana puede cambiar de opinión y elevar la intensidad de sus contenidos.

Lis Vega aseguró que no hará contenido triple x (Foto: Instagram @lisvegaoficial)

¿Cómo pone sus límites Lis Vega?

Sabiendo que el tema es complejo, pues el dinero siempre es tentador, Lis Vega afirmó que trabaja mucho y todo lo hace con amor. En este caso, es una mujer que prefiere dormir en paz aunque tenga que comer frijoles a arriesgarse de más debido a que tiene responsabilidades con su familia y es eje de ésta.

"Al final el dinero es una energía y va y viene. El que sea un apegado a lo económico va a ser un infeliz toda su vida. Yo creo que lo más importante es apegarte a lo que realmente te nutre que son los grandes momentos con tus familiares, una buena sonrisa, ir a ver un atardecer, estar en paz", compartió la cubana como parte de su filosofía de vida.

Sobre los videos que presentará en Hot Go dijo que aparecerá como Dios la trajo al mundo, además de manejar varias temáticas. DE igual forma, dijo que no vendería ropa interior usada porque no le gusta además de que no usa.

SIGUE LEYENDO:

"La Güereja": ¿Qué es lo que pasará con la actriz luego de comprarle una propiedad ilegal a Sergio Sendel?

Leonardo, hijo de Andrés García, habla por primera vez sobre su relación y dice: “cada quien su vida” | VIDEO

Andrés García vs Roberto Palazuelos: El origen del pleito de los famosos que se veían como padre e hijo