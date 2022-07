"La Güereja": ¿Qué es lo que pasará con la actriz luego de comprarle una propiedad ilegal a Sergio Sendel?

Al parecer Sergio Sendel volvió a interpretar un papel de "villano", pero ahora en la vida real ya que el empresario Jorge Reynoso lo acusa de supuestamente invadir y vender cerca de 14 propiedades ubicadas en la Ciudad de México, una de ellas a la actriz Maria Elena Saldaña mejor conocida como "La Güereja".

A pesar de que el famoso actor ha negado los hechos no hay, hasta el día de hoy, un documento que lo compruebe lo contrario. Sin embargo, la hermana del empresario, Sylvia Reynoso aseguró que existen muchos testigos que lo vieron detrás de este hecho como cabecilla. Cabe destacar que el también esposo de Noelia aseguró que ya se iniciaron los procedimientos legales para castigar a quien resulte responsable.

La información se dio a conocer a través de la revista TVNotas y posteriormente la hermana de Reynoso concedió una entrevista para el programa De Primera Mano para explicar los hechos: el valor total de las propiedades es de 50 millones de pesos y que están en manos de un equipo conformado por "los chicos de apellido Santaella-Sendel".

TVNotas fue la revista que publicó el caso de Sergio Sendel (Foto: Instagram @revistatvnotas)

¿Qué pasará con María Elena Saldaña "La Güereja"?

Desde un principio Sylvia Reynoso, cuyo nombre real es Sylvia Paulette Prado, aseguro que no permitiría ninguna injusticia y que no se irá de México (pues radica en Holanda) hasta que recuperen las propiedades. En el caso de la comediante, quien es dueña de una de éstas aclaró que sabe que fue engañada y la compró de buena fe, por lo que no la sacará del inmueble.

En este caso, mencionó que tendrán un trato diplomático y amable con ella, pues no es responsable de los hechos; sin embargo, "la palabra echar suena muy brusca, el problema es que ella vive en la casa que era de mi papá, la cual tiene muchos recuerdos...", dijo durante una entrevista para el canal de YouTube "Chisme No Like".

"Tengan la seguridad de que si la señora nos muestra que de verdad fue un compradora tercera de buena fe, se encontrará una solución, pero por el momento la casa en que ella vive es la casa que vemos todos los días que fue de mi padre", declaró Sylvia Reynoso, quien aclaró que es la albacea y tiene una responsabilidad jurídica, por lo que continuará en nuestro país hasta llegar a las últimas consecuencias conforme a la ley.

