Leonardo, hijo de Andrés García, habla por primera vez sobre su relación y dice: “cada quien su vida” | VIDEO

Desde que Andrés García anunció que había sufrido una fuerte caída, estaba convaleciente y se sentía cerca del final, todo el mundo se preocupó por el primer actor, pues su estampa estaba bastante desmejorada. Ante la delicada situación se esperó que el actor recibiera de visita a sus hijos, pero no fue así, lo que puso sobre la mesa la pregunta sobre su verdadera relación.

Medios de comunicación como De Primera Mano se han acercado al ex galán de cine y televisión para conocer su estado de salud, misma que va evolucionando satisfactoriamente a pesar de tener varios problemas como la cirrosis que le diagnosticaron. Sin embargo, siempre aprovechan para preguntarle por sus retoños de quienes se expresó mal la última vez.

Con la fuerza que lo distingue, Andrés García aseguró que no ha contado con el apoyo de sus hijos (Andrés, Leonardo y Andrea) ya que no se han preocupado por él como debería. Aunque aclaró que no tiene necesidades económicas ellos tienen la obligación moral de acercarse para brindarle su apoyo: "Ni los necesito, ni espero que me necesiten porque les voy a pagar con la misma moneda a todos", declaró molesto.

Sobre Andrea García, la desmintió al revelar que no tiene ninguna relación con ella, pues tiene cerca de 10 años que no le habla. Incluso recordó que él la ayudó con un trabajo en Estados Unidos, mismo que perdió por comportamientos indebidos de los cuales ya no le interesa conocer.

¿Qué dijo Leonardo García de las polémicas declaraciones de su padre?

Interceptado por la prensa rosa, Leonardo García mencionó que va llegando de Sudamérica tras promocionar una película, hecho que lo ha mantenido alejado de los dimes y diretes que se han generado en torno a su padre, su hermana Andrea y hasta Roberto Palazuelos a quien retó a balazos.

Sin embargo, sorprendió su respuesta a la pregunta de si está al pendiente de la salud de su papá, Andrés García: "Pues yo creo que está bien, ¿no?", dijo con una sonrisa y levantando la mano. De igual manera aseguró que no se acercará a él por estar enfocado en su trabajo.

"Yo soy otro canal, a mi me gusta lo positivo nada más. Cada quien tiene su vida, su trabajo y sus cosas", declaró a pregunta expresa sobre si existía un distanciamiento entre ambos.

SIGUE LEYENDO:

"La Güereja": ¿Qué es lo que pasará con la actriz luego de comprarle una propiedad ilegal a Sergio Sendel?

Andrés García vs Roberto Palazuelos: El origen del pleito de los famosos que se veían como padre e hijo

Credencial de Bizbirije: La verdadera razón por la que nunca te llegó se revela 26 años después | VIDEO