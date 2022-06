Dua Lipa impone moda con minifalda tableada | FOTO

Dua Lipa es la sensación más grande del momento, pues en redes sociales ha creado todo un imperio de más de 84 millones de seguidores, tan sólo en Instagram. Por supuesto, su fama como cantante tiene mucho que ver en ello; sin embargo, no es la única razón por la que la británica es tan querida y es que además de la industria musical, también destaca en el mundo de la belleza y la moda hasta el grado en ser considerada como uno de los íconos más importantes a nivel mundial.

Al jugar un papel tan importante, su influencia en redes sociales es fundamental, ya que por medio de sus perfiles oficiales comparte parte de su vida privada y si hay algo con lo que siempre enloquece a los fans es por su estilo único a la hora de vestir. Por supuesto, Dua Lipa es todo un referente de la moda y en sus looks siempre se esconden las grandes tendencias de la temporada, y en cuestión de días o semanas, el mundo entero ya las adoptó, por lo que no sorprendería ver que su atuendo en minifalda sea recreado próximamente.

Pues hace unas horas compartió en su cuenta de Instagram un icónico look con minifalda tableada y bastante colorida con la que no sólo le dio la bienvenida al verano, sino que también impuso moda al dar una cátedra de estilo de cómo se debe combinar la prenda preferida de la temporada. Cabe destacar que este tipo de faldas han ganado mucha popularidad, sobre todo la llevarse en color blanco; aunque la intérprete de "Levitating" le dio un toque personal con el estampado ideal.

Este es el look ideal para el verano, según Dua Lipa. (Foto: IG @dualipa)

En la publicación que en cuestión de minutos acumuló más de 700 mil me gustas y cientos de comentarios, la famosa de 26 años presumió su outfit con una minifalda con estampado de rayas y tableado con el que conquistó a las redes y además dejó en claro cuál es la mejor forma de combinarlas y no, los tenis no son opción. Pues en más de una ocasión Dua Lipa ha demostrado su amor por las botas texanas, mismas que ya son un básico de su guardarropa e ideales para usar en verano.

La prenda destaca por ser corta y con tablas delgadas que ayudan a dar volumen en las caderas, además tiene un estampado asimétrico con rayas horizontales que le dan un estilo totalmente diferente a la falda con el que se puede lucir un estilo boho-chic gracias a los colores rosa, azul, blanco y negro; mientras que para terminar de estilizar, un cinturón ancho con diseño de flores dará el toque veraniego.

Dua Lipa renovó las faldas tableadas con este estampado. (Foto: IG @dualipa)

Por otro lado, Dua Lipa afirmó que las camisas botones y mangas abultadas son el mejor complemento para una falda de temporada como esta. Lo ideal es que el color blanco de esta segunda prenda contraste el estampado de la primera, pero para darle un estilo único, la blusa puede llevar bordados y otros accesorios que mantenga la estética del atuendo.

Finalmente, los accesorios ayudan a crear armonía en el look y para esta ocasión la intérprete de "Don't Start Now" apostó por un bolso de mano de animal print, un reloj dorado y anillos chunky, así como unos lentes neón en color rosa que ayudan a crear el balance perfecto de colores.

El look de Dua Lipa también es perfecto para unas vacaciones en la playa. (Foto: IG @dualipa)

SIGUE LEYENDO

Desde el auto: Dua Lipa presume su silueta perfecta

Dua Lipa da cátedra de cómo llevar jeans de forma elegante con su reciente look

Dua Lipa enciende la red con conjunto de transparencias | FOTO