Dua Lipa da cátedra de cómo llevar jeans de forma elegante con su reciente look

Dua Lipa es la gran sensación del momento y no sólo por su talento con la música y carisma en el escenario, sino también por ser uno de los íconos de la moda más importantes de los últimos años. Prueba de ello es que se ha convertido en la modelo de exclusivas firmas de lujo como Versace y que siempre que viste algo, es cuestión de días para ver el inicio de una nueva tendencia por todos aquellos que adoptan el estilo de la famosa.

Y es que a sus 26 años, Dua Lipa se ha coronado como el referente que todos tienen en mente cuando quieren lucir juveniles y con un toque coqueto. Ahora, en su última cátedra de moda en redes sociales, demostró que los jeans sí pueden lucirse en un look elegante y el secreto para lograrlo está en saber con qué prendas combinarlo. Por supuesto, solo la cantante sabe cómo lograrlo luciendo perfecta y sin hacer del atuendo algo aburrido, que es una de las preocupaciones de muchas personas.

Con su reciente look, la intérprete de "Sweetest Pie", "Don't Start Now" y "One Kiss" afirmó una vez más ser una experta en moda, pues logró transformar el denim en la pieza más elegante con tan solo agregar un top con escote, para balancear con una imagen más relajada y divertida.

Este es el último look de Dua Lipa. (Foto: Instagram @dualipa)

Pero para lograrlo hay que seguir unos cuantos secretos que aquí te revelamos, pues según Dua Lipa, lo ideal es escoger unos jeans de tiro extra alto que ayudan a estilizar la figura, gracias a que marcan la cintura. Asimismo, la prenda debe de tener un corte recto para que la atención no se centre en las piernas y para que el diseño luzca más elegante; algunas de las opciones para ello son los pantalones rectos o los mom y baggy jeans.

Asimismo, los accesorios juegan un papel importante con el que se eleva el look, sobre todo si se trata de un cinturón negro; mientras que para el resto del outfit, un top de seda es la mejor opción y además nos ayudará a estar en tendencia, pues este material es uno de los favoritos del momento. Cabe destacar que para que sumarse a la vibra del verano, un escote pronunciado en la espalda ayudará bastante.

Desde su cuenta de Instagram, la cantante británica también compartió otra forma de lucir elegante, pero esta vez con prendas más formales, pues para acompañar una blusa con transparencias, agregó un saco negro con hombreras y pantalones de vestir de tiro alto. Por supuesto, para darle un toque diferente, los accesorios también son necesarios y para ello lució una pulsera dorada y anillos.

Los escotes no están peleados con la elegancia. (Foto: Instagram @dualipa)

Dua Lipa creó el look perfecto para lucir elegante este verano. (Foto: Instagram @dualipa)

Esta no es la primera vez que Dua Lipa enciende la red con un look como este, pues al ser la reina del mejor estilo, ya ha dado otras cátedras de moda en las que ha renovado los jeans para usarlos de forma elegante y con un toque de sensualidad. La mejor parte es que tanto sus atuendos anteriores, como el último, se pueden recrear con básicos del guardarropa.

Prueba de ello es esta foto del pasado mes de abril en donde la cantante lució unos jeans de tiro alto con una blusa con transparencias y lencería de encaje negro a la vista; mientras que para agregar elegancia a su imagen, un blazer oversize es suficiente.

Dua Lipa sabe cómo balancear la un look sensual con la elegancia. (Foto: Instagram @dualipa)

SIGUE LEYENDO

Dua Lipa enciende la red con conjunto de transparencias | FOTO

Brenda Zambrano es la reina del crop top con el mejor estilo para el verano | FOTOS

Aislinn Derbez: el pantalón de cuero negro perfecto para lucir más alta