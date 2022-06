Aislinn Derbez: el pantalón de cuero negro perfecto para lucir más alta

Las tendencias de moda para este verano tienen como gran protagonista al pantalón de cuero, en especial si se lleva en color negro, y las famosas ya lo convirtieron en un básico del guardarropa, pues es la pieza clave para estilizar la figura e incluso lograr que visualmente cualquier persona se vea más alta. Aunque esta prenda la han lucido grandes celebridades como Kendall Jenner o Rosalía, las mexicanas no se han quedado atrás y los looks de Danna Paola y Ana Bárbara han sido la sensación, pero con un estilo totalmente diferente, ahora Aislinn Derbez dio con el truco definitivo para lucir perfecta.

Aislinn Derbez no sólo es reconocida en el mundo del espectáculo por su talento en la actuación, sino también por su pasión por el estilo que la ha llevado a convertirse en uno de los íconos más importantes del momento y de las famosas mejores vestidas, en especial si se trata de looks bohemios; sin embargo, a sus 36 años ha demostrado que es una experta en moda y que es capaz de poner a prueba todos los trucos para presumirse hermosa todo el tiempo.

En lo que respecta a las tendencias de moda del verano, confirmó que sólo se necesita un pantalón de cuero para lucir estilizada, elegante e incluso para darle a su imagen personal un toque sensual y coqueto, por supuesto, la clave está en las piezas con las que elige combinar su look. Pues en su última cátedra de moda con la que conquistó Instagram, compartió el secreto definitivo con el cual lucir más alta.

Así se deben de usar los pantalones esta temporada, afirma Aislinn

Como adelantábamos, esta prenda ya es uno de los básicos del guardarropa; sin embargo, se deben de tomar en cuenta algunos aspectos importantes para lucir en tendencia y sin romper ninguna regla de moda, así como para lograr presumir los mejores atributos o lucir una figura más alargada, que es el propósito de muchas personas, en especial de las más bajitas.

Para ello sólo hay que tener un pantalón de cuero, pero con un diseño holgado y que ayude a dejar a la vista los tobillos, pues esto es fundamental para que el cuerpo gane visualmente unos cuantos centímetros extra. En el look de Aislinn Derbez se observa que la prenda debe ser acampanada, pero ajustada en la parte superior de las piernas; mientras que las campanas en el ruedo son ideales para crear balance a la figura, en especial para cuerpos con mucha cadera.

Aislinn Derbez presumió el mejor estilo con este look. (Foto: Instagram @aislinnderbez)

Cabe destacar que lo anterior no es lo único importante para lucir con todo el estilo, pues los tiros extra altos son la mejor opción para marcar la cintura y que con este pequeño detalle del pantalón ayuda a que las piernas luzcan más alargadas. Asimismo, procurar que lo largo del pantalón no sobrepase los tobillos es perfecto para lucir más alta. Aunque la actriz no presumió su calzado, unos zapatos nude también pueden ayudar a que las piernas luzcan kilométricas.

Por otro lado, la mejor opción para combinar un pantalón de cuero como este, según Aislinn Derbez, es usar un top que deje al descubierto un abdomen de acero; asimismo, un escote pronunciado agrega ese toque coqueto sin que ello sea motivo para perder la elegancia del look. Finalmente, agregar accesorios como joyas es clave para elevar el look y terminar de lucir perfecta; en esta ocasión, la empresaria lució un collar, anillos y arracadas.

