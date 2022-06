Minivestidos de mezclilla, la prenda que no puede faltar en tu clóset, según Danna Paola y Ángela Aguilar

El verano llegó como anillo al dedo para todos los amantes del calor y de la moda, pues es el clima perfecto para usar las prendas más frescas y ahora famosas de la talla de Danna Paola y Ángela Aguilar acaban de confirmar que los nuevos básicos del guardarropas son los minivestidos de mezclilla, ideales para crear los looks total denim tan virales desde la primavera; sin embargo, ahora se dejaron atrás los jeans para ir con la vibra de la temporada.

Hace tan sólo unas hora que la cantantes de "Mala Fama" y "En realidad" compartieron nuevas fotos en Instagram en las que presumieron el mejor estilo con minivestidos de mezclilla y ya se colocaron como la prenda que nadie puede dejar de usar esta temporada para lucir a la moda. Cabe destacar que tanto Danna Paola como Ángela Aguilar son los íconos y referentes de la moda más importantes del momento, por lo que en esta ocasión las tomamos como referentes para estar en tendencia este verano.

Por un lado, la actriz de "Élite" demostró que para lucir perfecta en los días más calurosos hay que llevar un minivestido con escote strapless; mientras que para estilizar la figura se debe procurar que la prenda tenga un diseño de rayas verticales que son ideales para alargar la silueta y ganar unos cuantos centímetros visualmente.

Danna Paola lució este vestido corto con zapatillas. (Foto: IG @dannapaola)

Algo que llamó mucho la atención del look de Danna Paola es que no se trata de una prenda con un tono uniforme, sino que tiene varias tonalidades de mezclilla incluyendo las más claras y las más oscuras que también ayudan a lograr ese efecto visual de un cuerpo más alargado. De acuerdo, con la cantante, una de las mejores opciones para estilizar un escote como este es apostar por un recogido con influencias de los años 90's de las que la famosa de 26 años ha sido pionera.

Por otro lado, algo que siempre ha dejado en claro la intérprete de "Amor ordinario", es que los accesorios son piezas clave para elevar cualquier look, por lo que en esta ocasión conquistó Instagram al agregar joyas doradas como es el caso de una pulsera, arracadas y un collar; mientras que para darle más estilo, unos lentes rosados y un bolso de peluche dieron el toque de color que la mezclilla demanda.

Claro que Danna Paola no ha sido la única celebridad en imponer estilo, ya que otro de los íconos de moda más importantes del momento es Ángela Aguilar, quien no se ha quedado atrás con esta tendencia de los minivestidos de mezclilla, ya que también ha presumido un look perfecto para el verano y con el que también conquistó las redes; sin embargo, su apuesta es totalmente a la de la actriz.

Los escotes en la espalda son una de las tendencias preferidas del verano. (Foto: IG @dannapaola)

"La princesa del regional mexicano" también compartió en Instagram una sesión de fotos luciendo un vestido de mezclilla, pero con un estilo totalmente diferente, pue su diseño destaca no sólo por ser entallado, sino también por un modelo de cuello y con escote en "V" que logra un efecto alargador, sobre todo para quienes tienen un cuello corto.

Asimismo, Ángela Aguilar apostó por lucir la lujosa prenda con una chaqueta roja y con bordados, algo que es importante destacar de esta segunda prenda es que al ser corta, no impide que el glamour del vestido se pierda. Finalmente, la intérprete de regional mexicano agregó accesorios con los que terminó de lucir perfecta, entre ellos destacan unos aretes cortos, un anillo plateado con una gema azul y unos lentes de Sol.

Ángela Aguilar también lució un vestido de mezclilla con un estilo diferente. (Foto: IG @angela_aguilar_)

SIGUE LEYENDO

Lisa: 5 looks para usar este verano y lucir como la cantante de Blackpink

Faldashort, una tendencia que Tabata Jalil te enseña a aprovechar para este verano

5 vestidos de graduación inspirados en el estilo de Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta