Lisa: 5 looks para usar este verano y lucir como la cantante de Blackpink

La miembro de Blackpink, Lisa, ha conquistado el mundo entero con un estilo único que la ha llevado a convertirse en uno de los íconos de la moda más importantes del momento, así como a representar algunas firmas prestigiosas y de lujo. Por supuesto, esto también la ha colocado en la mira de todos, ya que sus fanáticos la ven como una inspiración e intentan recrear sus looks, mismos que son ideales para este verano.

Al igual que otras famosas, Lisa siempre está en tendencia y con las combinaciones perfectas, es por ello que sus atuendos deben ser considerados para lucir a la moda este verano. Es por ello que recordamos sus 5 looks más icónicos con los que ha conquistado la industria y las redes sociales, donde suele compartir sesiones de fotos con la intensión de mostrar al mundo ese lado de su vida privada que también incluye su estilo personal a la hora de vestir.

Los siguientes outfits son perfectos para quienes buscan un cambio de estilo o darle la bienvenida a la temporada con las ondas veraniegas perfectas; la mejor parte es que la cantante tailandesa también es muy versátil en sus looks, por lo que también son perfecto para ajustarse a cualquier estilo. El claro ejemplo de lo anterior es que de un vestido floreado y femenino, puede pasar a lucir unos jeans holgados con un toque más urbano.

Minishorts

Uno de los básicos del guardarropa que no puede faltar en los próximos meses es el minishort, sin embargo, Lisa tiene claro que el color azul del denim no es suficiente para lucir perfecta, por lo que vestirlos en colores claros como el blanco, es una opción perfecta para armar un look playero como el de la siguiente parte.

Para este outfit hay que apostar por lo monocromático y vestir un minishort de tiro extra alto para marcar la cintura y hacer que las piernas se vean largas; mientras que como complemento, un top del mismo color ayudará a dar el toque final al atuendo. Por supuesto, se pueden agregar accesorios que terminen de estilizar.

La famosa ha demostrado que los tenis son ideales para usar con un look como este. (Foto: Instagram @lalalalisa_m)

Vestidos midi

Los vestidos midi son perfectos tanto para la primavera, como para el verano y lo mejor para usarlos siempre será un escote francés y con mangas por arriba del codo. Asimismo, los estampados floreados o geométricos ayudan a que la prenda destaque más. Por supuesto, Lisa los ha adaptado a su estilo, haciendo que luzcan más casuales al llevar como accesorios una gorra y lentes oscuros.

Los accesorios son piezas clave para elevar un look o cambiarle el estilo. (Foto: Instagram @lalalalisa_m)

Jeans holgados

Para este verano tampoco pueden faltar los jeans holgados, pues se han convertido en el básico del guardarropa que todo el mundo debe de tener, sobre todo si se quiere lucir a la moda. Aunque cientos de celebridades e influencers han compartido en redes sus mejores looks para estar en tendencia, Lisa confirmó que la forma ideal para usarlos es la más sencilla.

Los dos siguientes atuendos de la miembro de Blacpink demuestran que las playeras y tops con estampados son la opción perfecta para acompañar el denim; mientras que como complementos siempre se pueden llevar chaquetas delgadas o camisas de cuadros, pues dan un toque más casual al atuendo. Asimismo, los tenis blancos, que hoy quedan con todos los outfits, son magníficos para no perder la comodidad.

En el caso de las playeras, Lisa las suele llevar fajadas en el pantalón. (Foto: Instagram @lalalalisa_m)

Los jeans de tiro alto son perfectos para usar tops. (Foto: Instagram @lalalalisa_m)

Minifaldas

Este verano también tiene que tener algún look con minifalda y aunque lo ideal es llevarlas con tablas, Lisa impuso el denim como su favorito, sobre todo para lucir chic al agregar las prendas correctas. De acuerdo con sus fotos de Instagram, usar suéteres de punto y sombreros pesqueros ayuda a crear el balance perfecto entre lo casual y lo elegante.

Lisa confirmó con este look que los tenis blancos se quedan para el verano. (Foto: Instagram @lalalalisa_m)

