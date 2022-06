Danna Paola da cátedra de moda para llevar un look colorido este verano

Danna Paola acaba de conquistar las redes sociales con el look colorido ideal para lucir este verano, pues los próximos meses son perfectos para llevar los colores más encendidos y combinarlos entre ellos; sin embargo, sabemos que crear el balance perfecto para lucir a la moda y en tendencia no es una tarea nada fácil. Afortunadamente, la intérprete de canciones como "Mala Fama", "Amor Ordinario" o "Kaprichosa" tiene todos los secretos para no perder el estilo y lucir fabulosa.

La tarde de este martes, la actriz de "Élite" compartió una sesión de fotos en medio de la calle para presumir su look con todos los colores del arcoíris, pero lo que llamó la atención es que dio con el secreto para combinar tanto intensidades neón como texturas de las prendas, algo con lo que conquistó a sus más de 34 millones de seguidores de Instagram, quienes no dudaron en llenarla de elogios como "lo bien que te queda todo", "diosa", "qué icónico look" y "qué flow"

Gracias a esta cátedra de moda de Danna Paola, cualquiera puede llevar los colores más encendidos para no perderse las tendencias del verano, que este 2022 están llenas de prendas y accesorios neón, justo como la más reciente combinación de la mexicana más importante del momento.

Este es el look más icónico de Danna Paola. (Foto: IG @dannapaola)

Así se lleva más de un color sin perder el estilo, según Danna Paola

Aunque para muchas personas llevar más de tres colores en un mismo look es algo impensable, lo cierto es que se puede lograr con mucha facilidad si se conocen los secretos básicos de estilismo, mismos que se pueden ver en este lujoso y brillante outfit de la famosa de 26 años. Es por ello que a continuación te contamos cómo lograrlo sin perder el estilo y luciendo perfecta.

Una de las mejores opciones es apostar por un pantalón de colores como el que lució Danna Paola, por supuesto, en su caso tiene todos los colores del arcoíris, aunque lo que más sobresale son los tonos amarillos y verdes, mientras que en menor cantidad se aprecia el naranja, azul y fucsia, todos en un neón que resulta perfecto para arrebatar todas las miradas.

Algo que también es importante destacar de esta prenda es que se trata de un pantalón holgado y de tiro alto, mismos que ayudan a estilizar la figura al lograr que las piernas luzcan kilométricas y a marcar la cintura, respectivamente. Por supuesta, esta tendencia de llevar ropa holgada esta de moda este verano y la intérprete de "Calla tú" lo ha confirmado en todos sus looks, en los que pone a este tipo de pantalones como los protagonistas.

Esta no es la primera vez que Danna Paola luce pantalones llenos de color. (Foto: IG @dannapaola)

Danna Paola también lució un top de punto en color naranja con el que dejó al descubierto su abdomen; asimismo, debe tener tirantes y un escote en "U" para sumarse con esas vibras veraniegas. La prenda esconde el otro gran secreto de moda para lograr un look colorido para esta temporada, pues no sólo se escoge el color al azar, sino que se retoma de uno de los presentes en la prenda principal, es decir, el pantalón.

Es por ello que esta colorida apuesta luce perfecta, ya que tiene el balance y la armonía perfectos para destacar. Finalmente, en el calzado también se debe aplicar esta regla, es por ello que unos tenis fucsia son la mejor opción. Además, los accesorios también ayudan a elevar un look y Danna Paola lo sabe mejor que nadie, por lo que un bolso y joyas como pulseras y arracadas bastarán.

La actriz sabe que los accesorios son necesarios para completar el look. (Foto: IG @dannapaola)

En todo se debe cuidar la paleta de colores, incluyendo el calzado. (Foto: IG @dannapaola)

