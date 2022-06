Yalitza Aparicio enseña cómo usar vestidos midi si eres bajita

La moda tiene espacio para todos los tipos de cuerpo y una de las famosas que mejor lo ha demostrado es Yalitza Aparicio, quien no sólo ha compartido importantes mensajes de aceptación, sino que desde su salto a la fama ha llevado las mejores tendencias de cada temporada y para este verano no podía decepcionarnos. Pues con su último look demostró que incluso con su figura bajita puede llevar con el mejor estilo los vestidos que se suelen asociar con personas altas.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de "Roma" presumió su figura bajita de 1.48 metros con el vestido midi que será tendencia este verano y el resultado encendió a las redes. Y es que a diferencia de lo que se suele creer de este tipo de prendas, lucen perfectas en todos los tipos de cuerpo, aunque uno de los secretos está en saber estilizar el look para resaltar la silueta e incluso lograr visualmente un alargamiento de ésta.

Por supuesto, el look de Yalitza Aparicio esconde todos los secretos de estilismo que cualquier mujer bajita debe conocer para presumirse al resto como una experta en moda y a continuación te revelamos todo lo que debes de saber. Lo primero es escoger la prenda correcta, ya que es posible encontrar una gran variedad de vestidos midi en las tiendas, pero de acuerdo con la actriz, el primer truco está en elegir un modelo entallado.

Así presumió su estilo Yalitza Aparicio. (Foto: IG @yalitzaapariciomtz)

Lo siguiente a considerar es que el cuello del vestido tenga un corte en "U" o en "V", en especial si se tiene un cuello pequeño, ya que estas dos siluetas de la prenda ayudan a estilizar la imagen. Asimismo, se puede optar por mangas largas o tirantes gruesos, éstos últimos son los favoritos de Yalitza, quien los suele usar en sus looks para lucir perfecta y si del verano se trata, no hay mejor opción para soportar los días más calurosos.

Por otro lado, es muy importante que además del entallado, el vestido llegue a las rodillas, pues si bien es cierto que los cortes maxi también lucen en personas bajitas, el dejar las pantorrillas al descubierto es un gran consejo para alargar la figura, sobre todo cuando se usan zapatos nude, uno de los consejos de los estilistas para lograr que las piernas se vean kilométricas. Y en combinación con el escote del pecho, visualmente se ganan centímetros extras sin tener que usar tacones.

Finalmente, Yalitza Aparicio, al igual que otras celebridades, sabe los accesorios son pieza clave para elevar cualquier look y si de vestidos midi se trata, bastará con agregar anillos, un par de pulseras y un collar dorados o plateados. Incluso, si se trata de prendas holgadas, lo que se puede hacer es usar un cinturón para marcar la cintura y crear armonía en el outfit.

