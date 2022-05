Que siempre no: Luis Enrique Guzmán ahora dice que Silvia Pinal no volverá a actuar en su vida

El hijo de la última diva del cine mexicano, Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán Pinal, salió raspado por la crítica luego de las lamentables imágenes en las que se apreció a la actriz de teatro y cine, arrastrar las palabras y sin movimiento en el escenario durante la puesta en escena “Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!” hace algunos días.

Dichas imágenes en las que se ridiculizó a la actriz, exponiéndola de fea forma y dejando la sensación de que estaban lucrando con su participación a pesar de que no estaba en condiciones, derivó en la cancelación de la obra (al menos por un tiempo), la salida del elenco de la actriz y una serie de críticas, tanto para el productor de la obra como para el actor y escritor de la misma, Carlos Ignacio y de forma muy particular a la familia de doña Silvia, por dejar que la expusieran de esa manera.

No obstante, el productor Iván Cochegrus informó que espera reponer la obra con una historia más adecuada para Doña Silvia y dese verla de nuevo en el escenario.

Responde a las críticas

En este sentido, su hijo Luis Enrique afirmó categórico que su madre no volverá al escenario, no en dicha obra y desde luego que no habrá gira ni nada por el estilo, por decisión personal de ella misma.

Así lo dijo durante una breve participación en el programa Venga la Alegría.

"Ya mi mamá no regresa, ni gira ni nada. Yo le deseo lo mejor a todos los productores de teatro, no nada más a Iván", mencionó el hermano de Alejandra Guzmán.

El hijo de Silvia Pinal indicó que se tomó esa decisión para salvaguardar la integridad física de su madre y también para no comprometer al elenco y no comprometer la imagen de su madre frente al público, a pesar de que doña Silvia se ha mostrado dispuesta para volver al escenario.

“(Silvia Pinal) hizo lo que quería hacer, que era subirse al escenario y tuvo la gran satisfacción de sentir luces, al público y aplausos" finalizó el hijo de la actriz.

Las declaraciones llegan después de que la crítica destrozó la obra y la manera en la que se expuso a Silvia Pinal, además de que el guion resultó ser un fiasco, razón por la que se está revisando para darle un giro a la historia, misma en la que se cuenta con actrices de la talla de Norma Lazareno y María Rebecca.

