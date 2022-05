Michelle Salas deslumbra con vestido transparente en Cannes

La influencer y modelo Michelle Salas volvió a confirmarse como una de las mujeres más bellas en las redes sociales, esto luego de publicar imágenes de su primer evento en Cannes, ciudad de la Riviera Francesa, desde la que deslumbró con un elegante vestido transparente.

La hija del cantante Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas tiene 32 años, y actualmente reside en España. En plataformas como Instagram se ha convertido en referente de moda, pues sus millones de seguidores no dejan pasar la oportunidad de admirar los conjuntos que presume desde los sitios más chic.

Michelle Salas se luce en Cannes con vestido transparente

Por segundo año consecutivo Michelle fue inviada a Cannes, ciudad de Francia en la que se realiza cada año uno de los festivales más importantes de cine. Para su primer fiesta, la guapa modelo e influencer se lució con todo el glamour y la elegancia, enfundada en un vestido de transparencias con pedrería.

Michelle confirma su belleza en elegante vestido. Foto: IG @michellesalasb

"Kicking off Cannes 2022. Feliz de estar de regreso! Primer eventooo, let’s go! " (Kicking off Cannes 2022 ¡Feliz de estar de regreso! Primer evento, ¡vamos!), escribió Salas para acompañar un video que publicó en Instagram, plataforma digital en la que cuenta con 1.8 millones de seguidores.

En el clip que la guapa bisnieta de Silvia Pinal publicó en redes, se le puede ver posando desde diversos escenarios y presumiendo un vestido de estilo retro, con tiras de cuentas en la parte inferior, y pedrería en el corsé, con el que además lució su esbelta silueta.

La modelo se lució en Cannes. Foto: IG @michellesalasb

Aunque Michelle no dio a conocer el motivo por el que se encuentra en el Festival de Cannes, desde hace varios días se mostró muy emocionada por la invitación al importante evento, en el que seguramente la veremos lucirse con los atuendos más sofisticados.

La hija del cantante y la actriz se ha mostrado siempre orgullosa de pertenecer a una de las familias del espectáculo mexicano más destacadas, pues Silvia Pinal, su bisabuela, inició una gran dinastía de artistas, ya que la abuela de la modelo e influencer es la estrella de la televisión Sylvia Pasquel y su tía la rockera Alejandra Guzmán.

