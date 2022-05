¿No lo olvida? Exnovia de Camilo sigue sin borrar sus fotos de redes sociales y hace enfurecer a Evaluna

Parece que al reconocido cantante y padre de Índigo, Camilo, no lo dejan ni a sol ni sombra a pesar de que ya es además de padre, pareja y pilar del hogar junto con Evaluna Montaner.

Sin embargo, a una de sus ex amores parece que no le interesa cerrar ciclos y mantiene las fotografías de su antiguo amor, un hecho que ha sacar el lado tóxico de la hija de Ricardo Montaner, faceta que hasta ahora nadie conoce.

La chica en cuestión es la joven Gabriela Andrade, quien en los últimos tiempos ha visto crecer sus seguidores en redes sociales, luego de que se le relacionó con Camilo en el pasado, dicha relación ya no existe, pero la joven se niega a bajar las fotos en las que aparece con su ex amor.

Usuarios afines a sus redes se han dado cuenta que además, la joven se parece mucho a la actual pareja de Camilo, situación que ha hecho más evidente la negativa a borrar esos recuerdos, que son sólo eso, buenos recuerdos de una relación que llegó a su fin cuando apareció Evaluna.

Les manda las mejores vibras

El hecho no debería llamar tanto la atención, ya que Gabriela también se casó y tiene dos hijos luego de siete años de que rompió su relación con el cantante.

La propia joven ha respondido a sus seguidores la razón por la que no ha borrado sus fotos con Camilo, y es simple, de acuerdo con ella, no las borra porque no suele hacer eso con nadie y mucho menos con la gente que ha significado algo importante en su vida.

Sin embargo, también aprovechó para felicitar a la pareja por el nacimiento de Índigo y desearles todo lo mejor para su vida personal, en tanto, también indicó que no ve ningún problema en que la comparen con Evaluna por algunos rasgos físicos, no es algo que le quite el sueño y por el contrario, les deseó que les vaya muy bien.

¿Qué pensará Evaluna de esta situación?

