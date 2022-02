¿Qué significado tiene "La Célula Que Explota" de Caifanes y en qué está inspirada?

Se desprende del álbum "Volumen II" (El Diablito) y desde 1990 se ha convertido en una de las canciones clásicas del rock en español de los últimos tiempos, pues a la fecha no hay quien no conozca y cante "La célula que explota" de Caifanes. Sin embargo, muchos desconocen el significado de la popular melodía, que nace en un día de inspiración del vocalista Saúl Hernández.

Contrario a lo que muchos pudieran haberse imaginado, "La célula que explota" no habla de un amor frustrado, sino de una serie de sentimientos negativos que el ser humano experimenta en muchas ocasiones y le impiden hacer las cosas: impotencia, inseguridad, desconfianza y miedo: "pero no me atrevo".

"Hay veces que no tengo ganas de verte

Hay veces que no quiero ni tocarte

Hay veces que quisiera ahogarte en un grito

Y olvidarme de esa imagen tuya

Pero no me atrevo..."

¿Cómo surgió la canción?

De acuerdo con Saúl Hernández empezó a tocar su guitarra algo que era más campirano que rock; sin embargo, no se detuvo pues lo atrapó de inmediato ya que al final era algo también muy del grupo. La temática, explicó, fue bajo el concepto "quiero hacer esto, pero no me sale" y así fue como nació el himno de Caifanes.

"Sería como querer hacer las cosas, pero no nos atrevemos. Pero que finalmente sentimos que tenemos el potencial para hacer eso y más todavía, 'somos unos gatos en celo que no nos para nada'", explicó en entrevista para Banda Rockera.

"Hay veces que no sé lo que me pasa

Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro

Somos como gatos en celo

Somos una célula que explota

Y esa no la paras"

Caifanes nunca se imaginó que la canción tendría tanto éxito

El vocalista mencionó que ni él ni la agrupación se imaginaron que la melodía tendría tanto éxito a pesar de que no fue sencilla armarla. Incluso mencionó que las trompetas, que recuerdan al mariachi, le dieron ese plus que necesitaba para tener el alcance que a la fecha tiene.

Asimismo, mencionó que la canción ya es muy representativa, pues las personas la adoptaron y la hicieron parte de su vida. "Creo que eso nos responde que es una canción que no se ha ido para abajo", mencionó.

