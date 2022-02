¿Sarita Sosa está ahogada en deudas? Esto dijo su hermano José Joel sobre "la niña" | VIDEO

José José será uno de los cantantes más reconocidos de la cultura popular mexicana; sin embargo, también pasó a ser uno de los más polémicos después de su muerte (2019) pues desde que su hija, Sara Sosa, se lo llevó y puso resistencia para entregar su cuerpo fue todo un tema mediático.

Como era de esperarse, el "Príncipe de la canción" generó mucho a lo largo de su carrera, por lo su herencia también fue motivo de disputa entre la menor de sus hijos y sus medios hermanos José Joel y Marysol Sosa.

En la actualidad, parece que las cosas no le están yendo bien a Sarita, pues estaría vendiendo artículos personales de su padre. Ante estos rumores, su hermano dijo que no tienen control de lo que ella haga con los objetos que se llevó a Miami, Estados Unidos.

"Ahí la situación es sobre la cabeza de estas personas. No podemos tener control o completo control sobre lo que está haciendo esta niña con todo lo que mi papá sí se llevó a Miami: sus premios, sus trofeos, su ropa, sus joyitas. Si esta niña de veras lo está malbaratando o lo está vendiendo al mejor postor, porque no acaba de entender que en la vida hay que trabajar. Eso entraría dentro de un testamento sí, pero no está dentro del mismo", declaró.

¿Cuál es la situación del nombre y marca de José José?

A través de una entrevista para varios medios de comunicación, José Joel aseguró que lo primero que quedó registrado fue la marca, registro, nombre e imagen de su padre. Mencionó que su madre, Anel Noreña es la heredera universal ya tienen todo bajo control.

Lo que sí han pensado es vender productos especiales con la imagen de su padre, pero por el momento se encuentran realizando un marketing para poder concretar la idea. Sería así como se podrían ver en aparadores: camisas, playeras, detalles y hasta bebidas como tequila o ron.

SIGUE LEYENDO:

Afirman que Belinda organiza feroz campaña para desprestigiar a Christian Nodal; aquí las pruebas

"Ella sabrá": ¿Angélica Rivera está furiosa con Cynthia Klitbo tras ventilar intimidades? | VIDEO

“Los hombres creen que así te compran”: Celia Lora exhibe a quienes le hacen propuestas indecorosas | VIDEO