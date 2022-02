“Los hombres creen que así te compran”: Celia Lora exhibe a quienes le hacen propuestas indecorosas | VIDEO

Celia Lora es una de las playmates más famosas en México y más ahora que apareció en la popular revista para caballeros Playboy; sin embargo, tras su rotundo éxito en sus redes sociales, la modelo ha tenido malas experiencias con muchos de sus seguidores, quienes han intentado "cortejarla" con propuestas indecorosas.

A pregunta expresa sobre este tipo de acciones ella respondió que todo el tiempo tiene que lidiar con ello y lo califica como ofensivo por mucho que le falten al respeto. Incluso, mencionó que hace unos días un hombre intentó pagarle su cuenta en un restaurante:

"Me pasó apenas, el martes que fui a comer a un lugar y me querían pagar la cuenta y esa es pésima idea. Yo me pongo pésima, yo no soy así. Sabes qué dije, 'pues si no estamos en un table. No se qué piensen, pero los hombres creen que... o que así te compran, entonces no ¡sáquense!", declaró.

¿Le han ofrecido dinero por pasar la noche con ella?

Sin pelos en la lengua, la hija del líder de El Tri, Alex Lora, dijo que sí y hasta recordó a un "ridículo" que le envió una fotografía donde aparecía semidesnudo y recostado sobre billetes. Acto seguido, les pidió un momento a los medios para enseñárselo y "quemarlo de una vez".

La situación ha llegado a tal punto que la misma Celia Lora ha exhibido a sus "pretendientes" a través de su canal de YouTube porque además se trata de hombres casados y con familia.

Celia Lora calificó a su "pretendiente" como ridículo (Foto: Captura de pantalla)

Aunque no mencionó el monto máximo que le han ofrecido por estar con ella, aclaró que su cuerpo vale más que un millón de pesos, declaración que hizo bromeando y desató las risas de los presentes.

