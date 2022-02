“Te prometo que voy a tratar de ser como tú”: Omar Chaparro llora tras recordar a Diego Verdaguer | VIDEO

Tras la muerte del cantante Diego Verdaguer, todos sus fans (que implica generaciones enteras) no evitaron lamentar su partida y externar sus condolencias para su familia. Esto también impactó al mundo del espectáculo, pues muchos artistas pudieron convivir y hasta trabajar con él.

Uno de los actores que más ha sufrido el deceso del argentino es Omar Chaparro, quien no pudo evitar romper en llanto cuando se le cuestionó por su recuerdo; aseguro que se le fue un amigo del alma, "un maestro, un mentor, alguien que te quiere de a gratis".

Entrevistado en Los Ángeles, Estados Unidos, el comediante dijo entre lágrimas que quienes tuvieron la fortuna de conocerlo sabían desde el principio que había una "química y complicidad" que lo hacían quererlo casi de inmediato.

Omar Chaparro le hace una promesa a Diego Verdaguer

El dolor de Omar Chaparro puede que sea mayor debido a que Diego Verdaguer lo estuvo buscando; sin embargo, los compromisos impidieron que ambos pudieran encontrarse:

"Me duele porque me estuvo buscando y por una cosa o por otra no coincidíamos y me dolió en el alma perderlo", declaró desde su automóvil.

Asimismo, Chaparro mencionó que Diego le dejó la vara alta a muchos artistas debido a que era un hombre sabio y perfeccionista al grado de hacerle una promesa: "Dije, te prometo que voy a ser como tú. De ser mejor papá, de ser mejor esposo, de ser mejor artista, de ser mejor ser humano".

Con la partida del argentino, Omar Chaparro reflexionó sobre la vida, pues entendió que no se debe perder el tiempo, vivir intensamente, sonreírle a toda la gente y ser feliz.

