"Ella sabrá": ¿Angélica Rivera está furiosa con Cynthia Klitbo tras ventilar intimidades? | VIDEO

Bien es sabido que la actriz Cynthia Klitbo y Angélica Rivera son amigas de años, por lo que es natural que ambas sepan muchas cosas íntimas una de la otra. En este caso, la primera mencionó algunas cosas de cuando la "Gaviota" estaba casada con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Durante una entrevista con la periodista Inés Moreno, la actriz reveló que el político le fue infiel a su amiga con la sobrina de la mejor amiga de ésta. A pesar de que Rivera estaba al tanto de la situación, decidió esperar a separarse hasta que concluyera la administración del mexiquense, algo que así sucedió.

Asimismo, la defendió cuando se le preguntó si Angélica había estado por interés con el exmandatario: "No piensen estupideces, cuánto tendría que haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto. Se enamoraron, me consta. tronaron como cualquier otro matrimonio. Por qué no se iba a enamorar de Peña Nieto, era guapo, era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger. Después se vio muy mal el señor y ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga, entonces yo no quiero saber nada de ese señor", reveló.

Cynthia Klitbo se disculpa, pero no se arrepiente

La información, al ser delicada, provocó que la misma Cynthia Klitbo entrara en reflexión y decidiera no revelar más secretos de "La Gaviota" y esperar a que sea ella misma quien ofrezca detalles de su relación. Lo que sí adelantó, es que Angélica Rivera tendrá una bioserie, donde también participará.

Ante medios de comunicación, la actriz mencionó que no se arrepiente y si dijo lo que dijo es "porque yo tengo una amistad con ella. Yo sé que mucha gente la quiere mucho, hay que te que no la quiere, pero ella es mi amiga y ha sido leal desde que tenemos 16 años. Entonces es una amiga que yo adoro y no puedo evitar salir a defenderla", declaró.

Sin embargo, Cynthia decidió ya no hablar de Angélica, porque no es correcto, pero reiteró que la quiere demasiado, "pero yo ahorita ya no voy a hablar más del tema porque entonces no me correspondía haberlo hecho y pido una disculpa".

Sobre si teme a represalias por haber tocado un tema que se relaciona con un importante político, ella aseguró que no y que no volvería a tocar el tema.

