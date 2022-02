Carla Estrada pone en su lugar a Cynthia Klitbo “no estuvo preparada” | VIDEO

En las últimas horas se han vuelto virales las declaraciones cruzadas entre la actriz Cynthia Klitbo y la consagrada productora Carla Estrada, luego de que la primera señaló que Estrada la trató mal y la insultó cuando hacía sus pininos en la dirección de escena junto con Mónica Miguel.

Klitbo indicó en entrevista con Mara Patricia Castañeda, que la productora era una persona muy ruda y grosera, que la llamó “pentonta” y que además tenía que aprender a la mala cuando Estrada la invitó a hacer sus primeras prácticas en la dirección de escena mientras se grababa la telenovela “Alborada”, en la que protagonizaba Fernando Colunga y Lucero y en la que ella no participaba como actriz.

“Yo empecé a estudiar dirección hace muchos años y me fui a hacer una especialidad en dirección de actores y dirección de cine, entonces me regresé porque Carla Estrada me ofrece la telenovela ‘Alborada’, para codirigir con Mónica Miguel, y empiezo a dirigir, pero por esa telenovela pasaron cinco directores, en mi lugar, no fui la única que renunció. Carla es una persona muy ruda, ruda y grosera”, dijo la experimentada actriz.

No estuvo preparada

La productora entonces respondió en entrevista con el programa “Chisme No Like” con Javier Ceriani y Elisa Beristáin que no podía dar una opinión sobre el trabajo de dirección de Klitbo, ya que no tenía conocimiento de que la actriz hubiera dirigido una sola escena.

“No tengo la oportunidad de decirte si (su trabajo) funcionó o no porque nunca lo hizo, nunca dirigió ni una sola escena. Entonces no ni siquiera la podría criticar”, señaló la mente detrás de “La Hora Pico” y “El Privilegio de Amar”.

“Nunca estuvo preparada para hacer su primera escena y entonces, pues en la televisión van muy rápido, entonces tienes que trabajar con la gente que se entrega, que tiene la capacidad y tiene las agallas para enfrentarse”, sentenció Estrada.

Por su parte, Cynthia también señaló que no sólo fue víctima de las groserías de Estrada, también de su equipo de producción, quien a su modo de ver la maltrató cuando compartió set con Mónica Miguel.

“Te dicen prosti… '¿Por qué te vistes así?', te tienes que vestir de una manera de colores porque Mónica Miguel dice que la metafísica, y si llegas de verde el día que era de color azul está muy fuerte”, dijo la bella actriz.

