Enrique Peña Nieto le fue infiel a Angélica Rivera con "una güerita": Cynthia Klitbo

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, sí le fue infiel a su esposa, Angélica Rivera, así lo confirmó la amiga de la ex primera Dama, la actriz Cynthia Klitbo, quien además dio algunos detalles de quién se podría tratar, pues describió a la tercera en discordia como una "güerita de buena familia".

La villana de telenovelas rompió el silencio y habló sobre la relación de su amiga y el político mexicano, quienes se divorciaron en 2019, después de estar casados por nueve años. Klitbo defendió en todo momento a la protagonista de 'Destilando Amor' y 'La dueña', quien se convirtió en la primera Dama del país.

En una conversación con la periodista Inés Moreno, la actriz que se lanzó a la fama por el melodrama 'Cadenas de amargura', dijo que Angélica Rivera sí se enamoró del entonces gobernador del Estado de México, y de esta forma negó todos los rumores en los que se aseguraba que el matrimonio fue pactado para que él consiguiera la presidencia.

"¿Cuánto debió haber cobrado por 12 años con Peña Nieto? ¡Se enamoraron, me consta! Tronaron como cualquier otro matrimonio. Era guapo, era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger y tener con sus hijas", relató Cynthia Klitbo, ex pareja del Rey Grupero.

Así fue la infidelidad EPN a Angélica

Cynthia Klitbo reveló que Enrique Peña Nieto le fue infiel a Angélica Rivera mucho antes de llegar a la silla presidencial. "Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo 'Termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio'", recordó la actriz

Al cuestionarla sobre de quién se trataba, la villana de telenovelas no quiso dar nombres pero si describió de forma despectiva a la supuesta mujer que se metió en el matrimonio de 'La Gaviota'. "Yo no me aprendo el nombre de las pr***is, perdóname, ¿por qué tendría que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga. Güerita y dizque de buena familia pero pr***i al fin y al cabo".

Finalmente, Klitbo comunicó que después de su divorcio Rivera Hurtado no ha tenido otra pareja. Mientras tanto, el ex mandatario actualmente tiene una relación con Tania Ruíz, quien es modelo y empresaria, y que constantemente comparte algunos momentos con el político.

