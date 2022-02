Cynthia Klitbo revela que terminó a Rey Grupero por sus celos: "Me da mucha flojera", dice

La actriz Cynthia Klitbo protagonizó uno de los romances más polémicos cuando en octubre de 2020 se dio a conocer que mantenía una relación con el influencer Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, quien ha sido duramente criticado por sus constantes bromas.

Sin embargo, lo anterior pasó a segundo termino cuando los usuarios de redes sociales destacaron la diferencia de edades entre los famosos, pues cuando iniciaron su relación Cynthia Klitbo tenía 53 y Rey Grupero 33, hecho que aparentemente sí trajo otras problemáticas entre ambos, en especial si se trata de celos.

Y es que el 17 de abril de 2021, tras varios meses de romance, las celebridades anunciaron el fin a su noviazgo porque "no nos alcanzó el amor", según dijo la actriz en un comunicado. En ese entonces aseguró que no daría más detalles al respecto, pues aparentemente no había nada más qué explicar; sin embargo, a casi un año de la ruptura, Klitbo ofreció nuevas declaraciones con las que reveló que la relación terminó por los celos que el también youtuber tenía con ella.

"Me da mucha flojera", destacó la villana de telenovelas al puntualizar que a sus 54 años no está dispuesta a tolerar esas actitudes de sus parejas y sobre todo, a tener que dar explicaciones de cosas que no tienen sustento.

Cynthia Klitbo intentó suicidarse tras descubrir homosexualidad de Jorge Antolín

Llena de risas y celos; así fue su historia de amor con el Rey Grupero

La actriz de "Vida robada" detalló en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda cómo conoció a su ex pareja, quien tenía más de una característica física que le robaba el aliento. "Yo tengo una debilidad muy grande: los brazotes, los hombrotes y el pelo largo, pero es muy simpático (Rey Grupero)".

En cuanto al tiempo en el que duró su romance, destacó que "es muy chistoso, yo me reía 24 horas al día", esto mientras la actriz seguía en México, pues después tuvo que viajar a Perú para realizar un proyecto de televisión y aún a la distancia, el influencer tenía los mejores detalles con su novia como enviarle flores y apoyarla con otros gastos personales.

"Me mandó flores a Perú. La gente se imagina que es un guarro y fíjate que ha sido de los hombres más cabales que he tenido en la vida. Un día le hable y le dije 'es que no puedo con mi tarjeta' (y me dijo) 'aquí está la tarjeta, mi reina, ya te la pagué' (...) La verdad fue muy buen chavo", indicó.

A pesar de ello, explicó que la razón detrás de su ruptura fueron los celos. "Tronamos porque me fui a un viaje a Miami y él dijo que yo había visto a (Francisco) Gattorno y no vi a Gattorno, pobrecito. Francisco me buscó por todo Miami y yo 'no quiero broncas, Francisco, en buena onda, tengo novio'. Y entonces el otro (Rey Grupero) se aferró", detalló Cynthia Klitbo.

Desafortunadamente el malentendido no terminó ahí, pues el youtuber continuó con sus demostraciones de celos e inseguridades: "Me inventó que andaba yo con el taxista del Uber y entonces me agarró un día en curva y le dije (...) que no, que a mí me daba mucha flojera a estas alturas del partido".

Agregó que también se metió con su apariencia física "con ese pelo corto sí pareces ruquita", le dijo. Pero Cynthia Klitbo aseguró que en ese momento le respondió "cuando un hombre se siente menos que una mujer trata de sobajar su autoestima, pero te llevo 16 años, chaparrito. Entonces no me late, no te puedo convencer de algo que no hice".

"Y yo no estoy para que me estén celando porque a mí se me hace una pérdida de tiempo celarme. A Cynthia Klitbo celarla cuando soy la persona más fiel de este planeta, entonces bye. Cómo me voy a pasar los siguientes 10 años de relación convenciéndolo de algo que yo no hice", finalizó.

