A qué se dedica Elisa Lira, la guapa hija de la actriz Cynthia Klitbo

Elisa Fernanda Lira Klitbo decidió seguir los pasos de su mamá Cynthia Klitbo y en agosto hizo su debut en la serie Junta de vecinos, para el canal América TV.

“El debut de mi cachorra. Gracias a su padrino Miguel Zuloaga (productor) y a Palomera Group (agencia de representación) por hacer este sueño realidad", compartió Klitbo en redes sociales, lo cual acompañó con un video en el que se le ve dándole a su hija la patadita de la buena suerte.

Elisa, de 14 años, fue producto de la relación entre Cynthia Klitbo y Rubén Lira, de quien se separó la actriz en el 2009 y de acuerdo con diversas publicaciones él no convive con su hija.

La actriz ha destacado que su hija es una buena estudiante y una niña amorosa, además de que tienen una buena relación y lo que ha sorprendido es que cada vez Elisa tiene un mayor parecido con su mamá, lo cual muestran con las fotos que han compartido en redes sociales.

Cabe señalar que hace un año, Elisa generó controversia por comentarios que realizó en contra de Cinthya en redes sociales, ya que dijo que era clasista, homofóbica y racista.

Tras el impacto que tuvieron sus palabras, la joven publicó un comunicado en el que le ofreció disculpas a su mamá y afirmó que no tenía la intención de perjudicar la imagen de la actriz, de quien dijo ha sido generosa con ella.

“Fue mi culpa, estaba molesta, mi madre no dijo nada de eso, sólo tuvimos una discusión y no sabía cómo desquitarme por eso borré los mensajes y ustedes deberían de saber eso […] Amo a mi madre, es una mujer comprensiva y buena, tenemos diferentes ideales, pero no es una mala persona. Lo siento”, justificó.

La actriz solo añadió que suele tener diferencias con su hija, como le sucede a otras madres que tienen hijos adolescentes. Asimismo, aceptó ser estricta y exigente con su hija.

