Juan Vidal fue víctima de una DOLOROSA depresión de la que lo salvó Cynthia Klitbo

Luego de que en septiembre pasado, Cynthia Klitbo y Juan Vidal revelaran su romance, la pareja ha compartido en diversos momentos que los más de 25 años que llevan de conocerse, les ha permitido tener una relación de respeto y admiración; además, el actor comentó detalles de la relación con su colega.

“Vamos bien, vamos bien, felices vamos muy bien, tranquilos. Ella está trabajando ahorita yo acabo de terminar de chamba y andamos generando muchas cosas interesantes, disfrutando más bien del tiempo juntos", comentó.

Pese a que en las últimas semanas, los actores estuvieron separada por motivos profesionales, Vidal afirmó que el reencuentro ha sido muy divertido para ambos.

“Estuvimos separados un tiempo porque yo me quede en Miami y ahorita estoy por aquí un rato más. ¿Cómo fue el reencuentro?, pues candela pura, ¿que te puedo decir?, la pasamos muy bien, me llevaron a una islita por ahí escondida, la verdad que la estoy pasando muy rico", reveló.

Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre si formalizarán su romance con Klitbo, Vidal expresó:

“Pues eso creo, como dice ella, que me corresponde a mí, entonces yo voy dando por ahí los pasos correspondientes. Me estoy dejando ir”.

Por otro lado, el actor de 44 años reconoció que Cynthia llegó para cambiarle la vida y ha sido para bien, lo ha hecho sonreír después tras padecer una larga depresión.

“Dure mucho tiempo encerrado, mucho tiempo amargado, sufriendo porque ... una separación, un divorcio. Dejar a una niña lejos no es fácil, entonces ahorita me estoy dando un buen espacio para mí y para sanarme, pues encontré el amor. Me la estoy pasando muy bien con alguien que quiero y que adoro de toda la vida y que ahora me está brindando una faceta de ella que yo no conocía y me encanta, siempre hemos tenido química”, concluyó.

