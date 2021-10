"Habrá graves problemas legales": Gustavo Adolfo Infante amenaza a Rey Grupero si difunde la broma que le hizo

Rey Grupero le hizo una broma a Gustavo Adolfo Infante, situación en la que no estuvo de acuerdo el presentador de “De Primera Mano”. Después de acudir al programa y ofrecer darle una prótesis a un pequeño para que saliera el episodio a la luz, el periodista de espectáculos confirmó que no dará la aprobación para que saquen la broma que le realizaron.

Infante dejó claro que su abogado le expresó que no puede salir el programa por ninguna circunstancia, situación que ya se le comunico a Pedro y a Rey Grupero, por lo que se reunirán mañana para hablar del tema, pero en caso de insistir en sacarlo tendrán que recurrir a la vía legal para dejar claro que la imagen de Gustavo no se puede ver en una broma de ese tipo.

“Estoy en posibilidades de decirles que cambié de opinión y no voy a autorizar que aparezca este programa bajo ninguna circunstancia. Alonso Beceiro, mi abogado, me dice que no puede aparecer esto porque es una apología de la delincuencia, entonces no puede aparecer el programa”, explicó Gustavo a las cámaras de DPM.

En caso de no aceptar se meterían en un problema legal fuerte

Después de dejar claro en el programa que no saldrá a la luz esa broma y que ya se le dijo a Rey Grupero y a Pedro Moctezuma la situación, confirmó que mañana se van a reunir para aclarar la situación y en caso de insistir o de no acatar lo que demanda junto con su abogado se tendrá que actuar por la vía legal.

“El día de mañana nos reuniremos con mi abogado y si ellos insisten en sacar ese programa va a haber problemas serios a nivel legal porque no autorizo, y públicamente lo tengo que decir, me desvinculo de la transmisión de ese programa y no autorizo porque se está incurriendo en apología del delito, entonces estoy en posibilidades de decirles que esa broma nunca la verán afortunadamente”, sentenció el comunicador.

El motivo por el que su abogado no lo dejará sacar ese contenido es porque en caso de que la broma vea la luz, él también estaría incurriendo en el delito al darle la autorización y podría terminar en la cárcel por permitir que se trasmita una broma que él no planeó y no estaba en sus planes.

Te puedo interesar: Banda El Recodo estuvo a punto de desaparecer tras la muerte de Cruz Lizárraga