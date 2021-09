Gustavo Adolfo Infante revela pánico durante pesada "Broma" en la que lo secuestraron, ¿demandará a Rey Grupero?

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló los momentos de pánico y terror que vivió durante una pesada broma de Rey Grupero y Pedro Moctezuma en la que fingieron un secuestro, pero que asegura lo hizo temer por su vida, lo que podría terminar en una demanda.

Infante, de 56 años, relató lo que vivió el pasado 18 de septiembre, cuando fue citado por el empresario Pedro Moctezuma y el youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, en unas oficinas localizadas en la colonia Polanco para hablar de un supuesto proyecto de trabajo.

Gustavo Adolfo revela pánico durante broma de secuestro

En una entrevista para la revista de espectáculos TV Notas, el periodista y locutor explicó lo sucedido en días pasados, cuando fue citado para hablar de trabajo y terminó siendo "secuestrado" con el objetivo de grabar una pesada broma, razón por la que está molesto y asegura no haber dado los derechos de su imagen para que las imágenes sean publicadas.

Gustavo Adolfo contó al medio que cuando llego al lugar de la cita, no estaban ninguno de los dos (Pedro Moctezuma y Rey Grupero), luego pudo ver al empresario, quien le dijo que comenzarían la junta sin el youtuber, pues este venía retrasado, por un dolor de cuello.

Infante, de 56 años, relató lo que vivió el pasado 18 de septiembre. Foto: Especial

“Entraron como seis personas, estaban vestidos de negro y con máscaras de payasos y de hombres lobo; venían armados”, dijo Infante, quien agregó que las personas que entraron al lugar comenzaron a disparar hacia el techo, para después acercarse a él y taparle el rostro con una tela negra.

Lo sacaron del lugar mientras le gritaban, para luego meterlo a una camioneta en la que le estuvieron dando vueltas por un par de horas, tiempo en el que afirma que temió por su vida y tenía mucho miedo. “Pensé que me iban a matar, que se trataba de algún enemigo o de algún secuestro", afirmó.

Finalmente le quitaron el trapo negro de la cara y vi a una persona frente a él con una pistola puesta en su frente, a quien le pidió con temor que no lo matara. "En ese momento se quitaron las máscaras y me dio un pastelazo el Rey Grupero”, quien le gritó que era una broma.

¿Demandará a rey Grupero?

Luego de revelar que todo se trato de una broma, le pidieron al periodista que firmara una responsiva para que saliera en un programa, pero Infante rechazó la petición y asegur�� que aunque al otro día me llamó Rey Grupero, lo bloqueó, y ahora va a llegar hasta las últimas consecuencias.

Gustavo Adolfo aseguró en la entrevista que ahora padece arritmia cardiaca y no puede dormir bien, por lo que pedirá a Moctezuma y Ordaz que le paguen una indemnización, "los voy a demandar; si tienen que pagar con cárcel, que lo hagan”, explicó.

Infante afirmó que pedirá 500 mil pesos si quieren que firme, pues pudo haber muerto. Además de que podría demandar por intento de secuestro, al ser privado de su libertad. También comentó que su empresa lo apoya y le dijo: “Que los demande, que me den los derechos de lo que grabaron, pero a mí no me interesa participar con (ellos)”.

A través de su programa de radio y televisión, el periodista recibió la invitación que hicieron Pedro Moctezuma y Rey Grupero a los medios para hablar sobre su nuevo programa de bromas. En el comunicado, también afirman que le pedirán una disculpa a Gustavo Adolfo Infante.