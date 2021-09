Gustavo Adolfo Infante explota contra Rey Grupero y otro famoso; amenaza con demandarlos ¿qué le hicieron?: VIDEO

No estaba molesto, sino enfadado el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante después de haber sido víctima de una supuesta broma de parte del youtuber Rey Grupero y Pedro Moctezuma, al grado de amenazar con platicar con su abogado para entablar una demanda en contra de dichos personajes.

Fue a través de su programa de YouTube, que el comunicador arrancó pidiendo un minuto para desahogarse; explicó que Rey Grupero y Pedro Moctezuma lo invitaron a formar parte de un ambicioso proyecto. Narró que estaban en una junta, que le consumió prácticamente todo us sábado, para la "fregadera" que le hicieron.

"Quiero tomar un minuto para decirles que el fin de semana me invitaron el Rey Grupero y Pedro Moctezuma a hacer un proyecto para un canal de televisión internacional. Estábamos en una junta, no sabes la fregadera que me hicieron, la chin$%& que me hicieron e incluso voy a hablar con mis abogados porque estoy pensando en denunciarlos", mencionó con seriedad absoluta.

¿Qué fue lo que le hicieron?

Gustavo Adolfo Infante aseguró que una cosa es que sean amigos y otra que le jueguen bromas de ese tipo, hecho por el cual tampoco los quiere volver a ver en toda su vida. Esto, porque casi tuvo que ir al médico por la amarga experiencia. "Hasta una arritmia me dio", mencionó para después pedir aire porque se estaba sofocando.

El periodista no quiso ofrecer más detalles debido a que sí tiene la intención de escalar de manera legal contra de ellos; sin embargo, no se cansó de llamarlos "estúpidos" por haberlo ofendido el fin de semana.

"Yo no me llevo así, las bromas me chocan. Ellos me llamaron para hacer un programa para Paramount, en el cual me presentaban una serie de personas que iban a trabajar como creativos, como productores. Estábamos en una junta, supuestamente el sábado y ahí te dejo las cosas, suceden las cosas en una productora en la zona de Polanco", explicó Gustavo Adolfo Infante.

Le marca Rey Grupero a Gustavo Adolfo Infante

Cuando estaba a punto de finalizar el programa, el comunicador interrumpió para anunciar que el Rey Grupero le estaba llamando por teléfono y le contestó:

"Bueno Gustavo, cómo estás. Habla el Rey Grupero", fue lo único que alcanzó a decir, pues apenas tomó la palabra, Gustavo Adolfo Infante le reclamó:

"Muy molesto contigo. La verdad se pasaron Moctezuma y tú el sábado. A mi me invitan a una junta supuestamente para un proyecto y salen con su estupidez. Perdóname, pero yo no estoy para esos chistecitos y esas bromas. Me hicieron perder todo mi sábado y me salieron con esto. Tuve que ir hasta al doctor, Rey Grupero. Entonces, sabes qué, yo te voy a pedir un favor: en tu vida me vuelvas a marcar tú ni Moctezuma. incluso voy a hablar con mi abogado para demandarlos. ¡Adiós!"